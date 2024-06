Novità QNAP: intelligenza artificiale, backup smart, networking e Air Gap

Nel corso dell’edizione di quest’anno del Computex di Taipei, QNAP ha presentato una serie di innovazioni a livello di storage, networking e computing che mirano a migliorare le prestazioni, l’affidabilità, la sicurezza e l’accessibilità dei dati in ambito aziendale.

La crescente complessità nella gestione dei dati dovuta all’aumento esponenziale del volume di informazioni da elaborare e memorizzare in modo sicuro, richiede l’adozione di soluzioni che siano all’altezza della situazione. “Integrando le tecnologie edge, di rete e cloud con piattaforme di gestione avanzata, dimostriamo il nostro solido impegno nel fornire soluzioni complete che privilegiano l’affidabilità e l’efficacia“, afferma Meiji Chang, presidente di QNAP.

Integrazione dell’IA: sorveglianza intelligente, analisi visiva e ricerca semantica

Tra le novità di spicco che QNAP ha portato al Computex, si mette in evidenza QVR Pro Client. Si tratta di un software per la videosorveglianza che era già parte integrante dell’offerta QNAP, installabile sui NAS dell’azienda su richiesta degli utenti interessati. QNAP QVR Pro Client consente di accedere in tempo reale alle riprese video delle telecamere, permettendo di monitorare gli eventi in corso e di rispondere rapidamente a situazioni di emergenza.

Gli sviluppatori dell’azienda taiwanese hanno semplificato la gestione della videosorveglianza apportando numerose migliorie a QVR Pro Client. Ora gli utenti possono gestire in modo efficiente le applicazioni di riconoscimento facciale con QVR Face e di conteggio delle persone con QVR Human affidandosi a un unico portale dal layout flessibile. Il nuovo portale soddisfa tutte le esigenze di sorveglianza su monitor singoli e multipli, compresi i display 16:9 generici e gli schermi ultra-wide da 32:9.

L’intelligenza artificiale permea anche molti altri prodotti QNAP: QuMagie, ad esempio, classifica automaticamente gli album in base a persone, cose e luoghi grazie al riconoscimento automatico delle immagini.

QNAP è pioniere anche nella tecnologia di ricerca semantica sulle immagini basata sull’IA. Invece di cercare le corrispondenze esatte delle parole chiave, la ricerca semantica di QNAP Qsirch consente di risparmiare tempo trovando le immagini con una ricerca più intuitiva e precisa.

Gli sforzi per assicurare un’elevata disponibilità dei dati

Negli ambienti aziendali di oggi, caratterizzati da ritmi frenetici, garantire un’elevata disponibilità è fondamentale per sostenere operazioni ininterrotte e guidare il successo aziendale.

Così, QNAP ha appena svelato soluzioni HA (High Availability) complete progettate per migliorare la disponibilità in vari aspetti dell’infrastruttura IT. Uno schema basato sulla ridondanza fa perno sugli switch con MC-LAG, tecnologia che consente il failover in caso di guasti hardware o interruzioni di rete.

Inoltre, QNAP punta a garantire l’elevata disponibilità delle macchine virtuali, permette di abilitare meccanismi di sorveglianza utili ad assicurare monitoraggio e registrazione senza interruzioni, offre l’opportunità di definire cluster storage HA incentrati sui suoi NAS.

I QuCPE Network Virtualization Premise Equipment di QNAP sono una serie di dispositivi progettati per applicazioni di virtualizzazione in ambienti aziendali. Sono specificamente sviluppati per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese. L’azienda ha lavorato proprio nell’ottica di massimizzare anche la disponibilità di questi sistemi.

Piattaforma di gestione cloud centralizzata e myQNAPcloud One hosted

La gestione dei dispositivi remoti su vasta scala è sempre una sfida per i team IT. AMIZcloud, piattaforma di gestione cloud per i dispositivi QNAP, offre funzionalità avanzate che consentono la gestione centralizzata e self-service dei dispositivi, tutto da un’unica interfaccia. La gestione remota delle unità NAS QNAP con AMIZcloud permette di accedere allo stato di ciascun sistema, verificare l’utilizzo delle risorse, aggiornare il firmware e installare app a distanza.

La nuova versione di AMIZcloud appena distribuita, tuttavia, aggiunge anche il supporto per la gestione remota degli switch di rete QNAP, per un’efficienza ottimale nella gestione delle risorse e dei servizi.

myQNAPcloud One, inoltre, mette a disposizione un’infrastruttura cloud sicura e affidabile con immutabilità. Questo significa che è possibile definire lavori di backup che impediscano qualsiasi tipo di modifica ai dati memorizzati sul cloud. Il backup immutabile è un’ottima opzione per le aziende che guardano alla conformità normativa.

La piattaforma myQNAPcloud One estende le caratteristiche del backup on-premises mediante NAS, consente di definire una strategia di backup 3-2-1 e contiene una serie di soluzioni per proteggere diversi tipi di dati. myQNAPcloud Storage, myQNAPcloud Surveillance e myQNAPcloud Object aiutano i professionisti e le aziende a semplificare il backup dei dati del NAS, dei filmati di sorveglianza e oggetti non strutturati su uno storage cloud dedicato.

QNAP NAS ottimizza il sistema di esecuzione della produzione (MES)

MES sta per Manufacturing Execution System, sistema informatico utilizzato nelle industrie manifatturiere per monitorare e gestire i processi di produzione in tempo reale. Questi sistemi aiutano a coordinare e ottimizzare le attività produttive, fornendo funzionalità come il monitoraggio delle macchine e dei processi, la gestione delle risorse, la tracciabilità dei materiali, la raccolta dei dati di produzione e la generazione di report.

Con un mossa che guarda proprio alla semplificazione dei processi produttivi, i NAS QNAP abbracciano soluzioni all’avanguardia per ottimizzare il MES. Con l’attenzione rivolta verso il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza, i NAS QNAP si integrano perfettamente negli ambienti industriali, offrendo funzionalità complete come il monitoraggio in tempo reale della fabbrica, l’accesso alle immagini dei processi, la gestione dei record di produzione e il backup sicuro dei filmati di sorveglianza.

Sfruttando la gestione e la conservazione del ciclo di vita dei dati, insieme a una solida protezione delle informazioni per combattere le minacce ransomware, i NAS QNAP stabiliscono un nuovo standard nell’ottimizzazione del MES, offrendo alle industrie migliorie tangibili in termini di produttività e resilienza.

Soluzioni 25 GbE e NAS Thunderbolt 4 per l’editing video e la collaborazione

Al Computex 2024, tuttavia, QNAP ha voluto confermare ancora una volta il suo forte impegno nel fornire soluzioni potenti, complete, versatili e innovative nel campo della produzione multimediale e nel settore audio-video.

L’azienda sta scommettendo forte sulle sue soluzioni in grado di offrire agli utenti connettività 25 GbE e Thunderbolt 4. Il NASbook All-flash Thunderbolt 4 TBS-h574TX, il NAS TS-h1277AFX ottimizzato per trasferire dati ad alta velocità grazie all’interfaccia 25GbE sono solo due esempi dei NAS più evoluti dell’azienda.

Completano l’offerta i nuovi adattatori da USB 4 a 10 GbE (QNA-UC10G1T/QNA-UC10G1SF) che offrono opzioni con connettività 10GBASE-T o 10G SFP+. Per non parlare delle unità USB 4 JBOD (ad esempio TL-D810TC4, con interfaccia USB 4, 8 vani SATA da 3,5″ e una porta USB 4 40 Gbps Type-C) che ampliano ulteriormente le opzioni di connettività per i professionisti alla ricerca di prestazioni ed efficienza.

Backup con Air Gap e gestione centralizzata dei backup NAS tra diverse sedi

Le aziende ora sono incoraggiate a estendere la sicurezza del backup implementando la regola del backup 3-2-1-1-0, che prevede l’Air Gap.

Il backup 3-2-1-1-0 è un principio utilizzato per la gestione dei dati e la protezione delle informazioni. Prevede l’effettuazione di almeno tre copie dei dati; due conservate in dispositivi di storage diversi; una offsite (quindi in un luogo diverso rispetto al sito principale). Inoltre l’ulteriore copia offline o Air Gap è un elemento aggiuntivo rispetto al più noto approccio del backup 3-2-1.

Almeno una delle copie dei dati deve essere isolata dalla rete, quindi non accessibile tramite Internet o altri mezzi elettronici. Un’accortezza cheoffre una protezione extra contro minacce informatiche come i ransomware.

QNAP presenta la sua soluzione di backup Airgap+: fa perno sui prodotti QHora-321/QHora-322 ed è “orchestrabile” grazie a uno strumento come Hybrid Backup Sync, integrato sui NAS dell’azienda.

Per affrontare la complessità della gestione di numerose attività di backup dei NAS, QNAP presenta Hybrid Backup Center, una piattaforma centralizzata che gestisce efficacemente le operazioni di backup NAS cross-site prese in carico da Hybrid Backup Sync.