Settore manifatturiero, come migliorare l'archiviazione dei dati con QNAP

Uno dei pilastri su cui si fonda la prosperità e la competitività del nostro Paese è senza dubbio il settore manifatturiero. L’Italia si è affermata come una delle principali potenze manifatturiere a livello mondiale, grazie a un’eccellenza riconosciutale in molteplici segmenti. Il settore manifatturiero non solo contribuisce in modo significativo al PIL nazionale, ma rappresenta anche un motore trainante per l’innovazione, l’occupazione e l’export.

Affinché le imprese manifatturiere possano mantenere e rafforzare la competitività in un contesto globale sempre più dinamico e tecnologicamente avanzato, risulta sempre più essenziale adottare soluzioni moderne per la gestione e lo storage dei dati, nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo, progettazione e produzione.

QNAP spiega che non è più fattibile archiviare dati con strumenti vecchi di un decennio. Per non lasciare sul campo quel vantaggio competitivo del quale si poteva contare fino a qualche tempo fa e, viceversa, per conquistare nuove quote di mercato, è fondamentale usare prodotti che permettano di ammodernare l’infrastruttura.

Storage dei dati nel settore manifatturiero: un ruolo critico

Lo storage dei dati nel settore manifatturiero riveste un ruolo cruciale per diversi motivi. Prendendo in esame il processo di produzione, i dati generati forniscono informazioni essenziali per monitorare e ottimizzare l’efficienza operativa, la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. La raccolta e l’analisi dei dati consentono alle aziende di individuare trend di mercato, anticipare le esigenze dei consumatori e adattare rapidamente le proprie strategie di produzione in risposta alle mutevoli condizioni del mercato.

La gestione dei dati nel settore manifatturiero presenta sfide uniche, dovute alla complessità dei processi produttivi, alla varietà dei dati generati e alla necessità di integrare sistemi eterogenei. Pertanto, è fondamentale abbracciare soluzioni di storage dati avanzate, in grado di garantire la sicurezza, l’affidabilità e l’accessibilità delle informazioni, nonché la conformità alle normative.

Il volume delle informazioni che le aziende sono chiamate ad elaborare è cresciuto a dismisura e in molti casi, a meno che non si sia provveduto di recente con l’aggiornamento dell’infrastruttura, spesso capita che le soluzioni per l’archiviazione dei dati non siano all’altezza della situazione.

I prodotti e i servizi per l’archiviazione dei dati così come l’infrastruttura di rete utilizzati nelle aziende manifatturiere, possono non essere più sufficienti per sostenere i moderni carichi di lavoro. La configurazione utilizzata potrebbe non essere in grado di gestire la crescente mole di dati. Gli attuali workload, inoltre, richiedono prestazioni elevate e tempi di risposta rapidi; le esigenze di scalabilità e flessibilità sono sempre più sentite tanto che le soluzioni legacy potrebbero non essere adattabili a picchi di carico improvvisi o a cambiamenti nelle dimensioni dell’azienda.

Con la crescente minaccia delle violazioni di sicurezza e la sempre maggiore attenzione al tema della protezione dei dati, le aziende devono offrire garanzie concrete e tutelarsi da qualsiasi incidente.

Archiviazione all-flash ad alte prestazioni basata su ZFS: il performante NAS NVMe QNAP TS-h1090FU

QNAP, leader nel settore dei sistemi NAS (Network Attached Storage), vanta la presenza – nel suo catalogo – di un prodotto come TS-h1090FU, una soluzione full flash di alto livello progettata per soddisfare le esigenze di archiviazione ad alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni.

Il NAS TS-h1090FU è un dispositivo a rack da 1U che offre archiviazione SSD NVMe full flash basata sul file system ZFS, con supporto per SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4 e SATA 6Gbps, ideale per file server a bassa latenza, carichi di lavoro virtualizzati e streaming 4K/8K.

Una delle caratteristiche distintive del TS-h1090FU è appunto l’archiviazione full flash NVMe, che offre prestazioni portate all’estremo garantendo la massima efficienza possibile in termini di costi. Grazie a 10 alloggiamenti SSD U.2 NVMe Gen 4 x4, TS-h1090FU assicura valori IOPS elevatissimi in lettura/scrittura random 4K (300.000-330.000 IOPS) con latenza ultra-ridotta.

Il sistema operativo QuTS hero, basato su ZFS, supporta la deduplica e compressione inline dei dati, migliorando la durata degli SSD e offrendo un elevato rapporto prestazioni-costo per tutti gli array di archiviazione all-flash.

Caratteristiche hardware e connettività avanzata

Un NAS evoluto come QNAP TS-h1090FU poggia il suo funzionamento sui processori AMD EPYC di seconda generazione. Gli utenti possono scegliere modelli che utilizzano fino chip EPYC dotati di 16 core e 32 thread, con velocità di clock fino a 3,3 GHz. La memoria RAM DDR4 ECC può arrivare fino a 1 TB.

Nel complesso, quindi, il NAS QNAP assicura un’immensa potenza di calcolo, spendibile per funzionalità multi-tasking e si conferma una scelta ideale per le applicazioni ad alte prestazioni (i.e. HPC, virtualizzazione e media 4K/8K).

Dotato di connettività 25 GbE, TS-h1090FU accelera le attività di virtualizzazione, il trasferimento di file multimediali, l’archiviazione di oggetti particolarmente pesanti e le attività di backup/ripristino più impegnative.

Gli slot PCIe Gen 4 ad alta velocità permettono di aggiungere eventualmente degli adattatori per aumentare ulteriormente le prestazioni applicative. Inoltre, il NAS supporta la creazione di ambienti virtualizzati multi-tenant ed è compatibile con le principali tecnologie di virtualizzazione.

Il miglior NAS per le piccole e medie imprese del settore manifatturiero: TS-h3087XU-RP

Il QNAP TS-h3087XU-RP è un sistema di archiviazione ibrida ad alte prestazioni progettato per soddisfare le esigenze delle aziende moderne, una soluzione particolarmente adatta per le realtà del manifatturiero.

Il NAS è equipaggiato con un processore Intel Xeon E-2300, supportato da memoria DDR4 ECC fino a 128 GB. L’architettura del dispositivo è ibrida perché abbina l’utilizzo di hard disk capienti con SSD a elevate prestazioni, per garantire un equilibrio ottimale tra performance e costi.

Con 24 alloggiamenti per hard disk SATA 6 Gb/s da 3,5″ e 6 slot destinati ad accogliere SSD SATA 6 Gb/s da 2,5″, il NAS TS-h3087XU-RP supporta la cache SSD per migliorare i carichi di lavoro, garantendo un accesso rapido ai dati critici. E i risultati si vedono, perché in lettura/scrittura random 4K, le prestazioni possono superare 1.000.000 IOPS.

Dotato di doppia connettività ad alta velocità 10GBASE-T e 2,5 GbE, TS-h3087XU-RP offre prestazioni senza paragoni nell’ambito della virtualizzazione, dell’accesso intensivo ai file e delle attività di backup/ripristino.

Gli slot PCIe Gen 4 ad alta velocità consentono l’installazione di adattatori 10/25GbE, schede QM2 o Fibre Channel per aumentare ulteriormente le prestazioni applicative.

Il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS e la funzionalità SnapSync

TS-h3087XU-RP esegue il sistema operativo QuTS hero: il file system ZFS assicura una gestione flessibile dell’archiviazione, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate. Grazie alla deduplica interna dei dati, agli snapshot quasi illimitati, a SnapSync in tempo reale e a QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling), questo NAS assicura un’archiviazione affidabile e sicura.

SnapSync è una funzionalità chiave offerta da QNAP per i suoi dispositivi, progettata per sincronizzare i dati in tempo reale tra due sistemi NAS. Questa tecnologia è estremamente utile per il backup, il ripristino di emergenza e la protezione dei dati aziendali.

Grazie a QNAP SnapSync, gli utenti possono attivare la sincronizzazione in tempo reale tra due NAS, garantendo che entrambi i sistemi contengano le stesse informazioni più recenti. Questo significa che qualsiasi modifica, aggiunta o eliminazione di file su uno dei NAS viene immediatamente replicata sull’altro.

Poiché la sincronizzazione avviene in realtime, in caso di perdita di dati su uno dei NAS, è possibile ripristinare rapidamente i dati dal sistema NAS di backup, senza perdere informazioni importanti. Per questo motivo SnapSync si configura come un metodo efficiente per eseguire il backup dei dati critici, anche in base alla pianificazione di amministratori e utenti. Inoltre, permette all’azienda manifatturiera di fare business-as-usual, anche in caso di disastro informatico.

Nell’articolo incentrato sull’immutabilità del dato, abbiamo visto nel dettaglio come funziona SnapSync per attivare il backup dei dati e beneficiare di copie di sicurezza distribuite tra NAS remoti.

QSAL rileva la durata degli SSD a livello RAID in modo automatico e regolare, al fine di impedire il malfunzionamento simultaneo degli SSD, migliorando in questo modo la protezione dei dati e l’affidabilità del sistema.

Soluzione completa per il backup e il ripristino dei dati

Oltre alla possibilità di fruire di SnapSync, il NAS TS-h3087XU-RP supporta una vasta gamma di applicazioni per il backup e il ripristino dei dati, tra cui Hybrid Backup Sync, Hyper Data Protector e Boxafe per il backup di dati locali, macchine virtuali, email e dati cloud.

Con la tecnologia QuDedup di QNAP, è possibile deduplicare i dati eliminando le informazioni ridondanti: in questo modo è possibile ottimizzare le dimensioni dei file e risparmiare spazio di archiviazione.

La potenza di calcolo garantita dal modello TS-h3087XU-RP, consente di eseguire facilmente e in contemporanea più macchine virtuali e container, offrendo un’ampia gamma di opzioni per la virtualizzazione e l’hosting di applicazioni.

Con QuTScloud si può ad esempio avviare rapidamente un’appliance virtuale basata su QTS mediante hypervisor. In questo modo è possibile accedere a funzioni avanzate del NAS senza alcuna necessità di hardware aggiuntivo.

Il NAS più adatto per il backup performante: TS-464U-RP

L’azienda manifatturiera che è alla ricerca di una soluzione di storage su rack potente e flessibile, progettata per soddisfare le moderne esigenze di archiviazione dati, può prendere in considerazione il NAS TS-464U-RP, un dispositivo basato su processore Intel quad-core, connettività di rete ad alta velocità, espandibilità PCIe e una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Cuore del TS-464U-RP è il processore Intel Celeron N5105/N5095, un quad-core che offre prestazioni di primo livello per le applicazioni aziendali.

Sul versante della connettività, le due porte 2,5 GbE RJ-45 assicurano un accesso rapido ai dati. Il trunking di porta (aggregazione porte) permette di combinare più collegamenti fisici in un unico canale logico ad alta velocità. Questo schema, noto anche come link aggregation, consente di aumentare la larghezza di banda disponibile e migliorare la ridondanza della rete combinando più collegamenti fisici in un’unica connessione logica.

Lo slot PCIe Gen 3 del TS-464U-RP, permette di installare una varietà di schede PCIe per estendere le funzionalità del NAS. Si pensi, ad esempio, alle schede di rete Multi-Gigabit, SSD M.2 per la cache o alle schede AI per il riconoscimento delle immagini.

Anche il NAS TS-464U-RP supporta applicazioni di virtualizzazione senza necessità di attivare (e pagare) alcuna licenza: consente di eseguire diverse macchine virtuali e container direttamente sul dispositivo. In questo modo, le aziende possono consolidare le risorse IT, migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi di gestione.

TS-464U-RP viene comunque incontro alle necessità di backup e ripristino dei dati, garantendo la protezione dei dati aziendali critici. Dal backup di PC desktop e notebook, al backup delle macchine virtuali, del backup remoto, il NAS QNAP offre una soluzione completa per tutte le esigenze di storage professionale dei dati.

NAS industriale 10 GbE senza ventole, capace di lavorare in ambienti difficili: TS-i410X

Non sempre i dispositivi per lo storage dei dati possono funzionare in ambienti controllati come possono essere i data center, locali aziendali dedicati o, più semplicemente, le scrivanie degli utenti. Ci sono frangenti in cui il NAS deve lavorare senza manifestare malfunzionamenti, quindi scongiurando il pericolo di perdite di dati, anche in ambienti ostili.

Il NAS industriale TS-i410X è un dispositivo robusto e versatile progettato per funzionare correttamente in ogni condizione, anche le più difficili. Una delle caratteristiche distintive del NAS TS-i410X è il suo design industriale senza ventole. Con una gamma di temperatura operativa che va da -40 a 70°C, il NAS QNAP può sopportare variazioni estreme di temperatura. Inoltre, il solido chassis e la conformità con lo standard militare MIL-STD-810H, garantiscono la resistenza a urti e vibrazioni, rendendolo adatto in molteplici ambiti del settore manifatturiero.

TS-i410X è dotato di processore Intel Atom x6425E, un quad-core fino a 3 GHz, capace di offrire prestazioni elevate e una gestione efficiente delle applicazioni. Le due porte 10GBASE-T/NBASE-T RJ45 consentono trasferimenti ad alta velocità e accelerano le attività di virtualizzazione, backup e condivisione dei file. Inoltre, l’uscita 4K HDMI supporta la riproduzione e la transcodifica in tempo reale dei contenuti multimediali.

Sistema operativo, connettività ed espansione

Il NAS TS-i410X è fornito con il sistema operativo QTS 5 preinstallato: la gestione del dispositivo è assolutamente intuitiva e fluida, consentendo agli utenti di accedere facilmente alle funzionalità e alle applicazioni desiderate.

Questo NAS industriale a marchio QNAP mette inoltre a disposizione diverse opzioni per estendere l’archiviazione, tra cui l’installazione di SSD SATA 6 Gb/s, l’uso di unità di espansione QNAP e l’archiviazione cloud. Le quattro porte USB 3.2 Gen 2 consentono il backup rapido e il trasferimento di file da e verso il NAS, supportando un’ampia gamma di dispositivi.

Tra le funzionalità avanzate, la possibilità di eseguire l’hosting di macchine virtuali e container per supportare una varietà di applicazioni e microservizi. Grazie alla crittografia AES-NI accelerata in hardware, TS-i410X garantisce la sicurezza dei dati aziendali critici salvati nel NAS. Le applicazioni di backup e ripristino dei dati offrono una protezione completa per PC, sistemi macOS, Linux, macchine virtuali, container software e piattaforme cloud.

Aggiornare la rete aziendale è essenziale per supportare il funzionamento delle soluzioni di storage moderne

Come abbiamo più volte sottolineato, è del tutto inutile che l’azienda si attrezzi con una moderna soluzione di storage che integra porte 2,5 GbE, 10 GbE e archiviazione SSD NVMe se esiste il collo di bottiglia della rete locale. Se si utilizzassero switch ormai datati o cavi Ethernet Cat-5/Cat-5e, la velocità di trasferimento dati risulterà significativamente limitata.

In altre parole, se gli switch o i cavi non permettessero una larghezza di banda sufficiente, risulta inutile dotarsi di un NAS con porte 2,5 GbE e 10 GbE perché non verrebbero sfruttate.

Con lo switch QNAP QSW-M7308R-4X si punta sulle prestazioni e sulla capacità della rete

Lo switch QNAP QSW-M7308R-4X è una soluzione gestita di livello 2 con supporto per reti Ethernet a 100 GbE e 25 GbE. Progettato per l’ambiente IT aziendale, questo switch offre una combinazione di 4 porte 100 GbE QSFP28 e 8 porte 25 GbE SFP28 per una connettività ad alta velocità e flessibilità.

La capacità di commutazione backbone è pari a ben 1.200 Gbps: il valore indica la capacità massima di trasferimento dei dati all’interno dello switch stesso. Questo significa che lo switch è “a prova di futuro” consentendo uno scambio di dati efficiente, senza rischi di congestione, per server, NAS, workstation e qualunque altro dispositivo di rete.

Gli switch di livello 2 utilizzano gli indirizzi MAC dei dispositivi connessi per instradare i pacchetti di dati all’interno della rete locale. Quando un pacchetto dati arriva allo switch, quest’ultimo determina la porta di uscita basandosi sul MAC address di destinazione.

Con un design compatto a mezza larghezza, lo switch QSW-M7308R-4X può essere montato in un rack 1U insieme ad altri switch per un utilizzo efficiente dello spazio fisico. Inoltre, la funzione Forward Error Correction (FEC) abilita il collegamento a NAS QNAP 25 GbE o NAS con schede di rete 100G per prestazioni elevate e bassa latenza.

Il QNAP Switch System (QSS), sistema sul quale basa il funzionamento QSW-M7308R-4X, offre una dashboard generale intuitiva per semplificare la gestione della rete. Include funzioni per la gestione delle porte e la configurazione delle impostazioni, garantendo un controllo completo sulla rete.QSW-IM1200-8C

QNAP QSW-IM1200-8C: switch full 10GbE senza ventole di livello industriale

Per semplificare l’implementazione di reti ad alta velocità negli ambienti industriali, offrendo un’ampia gamma di funzionalità e caratteristiche specifiche per soddisfare le esigenze di tali contesti, lo switch QNAP QSW-IM1200-8C si presenta come una “soluzione vincente”.

QSW-IM1200-8C dispone di 12 porte gestite, di cui 4 sono porte in fibra 10GbE SFP+ e 8 sono porte combinate 10 GbE SFP+/RJ45. Queste ultime permettono una flessibilità di connessione tra interfacce in fibra e rame, consentendo il collegamento di una varietà di dispositivi di rete.

Capace anch’esso di supportare la commutazione di livello 2, lo switch utilizza sempre il sistema QSS per semplificare la gestione e le impostazioni di rete.

Grazie al design hardware di livello industriale e alla valutazione IP20 del case in metallo, lo switch è adatto per l’utilizzo anche in ambienti ostili. Concepito per funzionare senza ventole, lo switch QSW-IM1200-8C tollera ampie variazioni di temperatura: da -30 a 65 °C in ambienti areati e da -30 a 45° C in spazi chiusi.

Lo switch è dotato di tre ingressi di alimentazione CC ridondanti e di un interruttore automatico per garantire un’alimentazione affidabile in ambienti variabili, proteggendo i circuiti elettrici da potenziali sovratensioni nell’impianto.

Le immagini nell’articolo sono tratte dal sito ufficiale QNAP.