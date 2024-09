NAS economico, tower e pronto per il 10 GbE: QNAP TS-432X/TS-632X

Chi l’ha detto che un NAS di rete deve essere necessariamente costoso se destinato all’utilizzo professionale? QNAP ha appena tolto il velo dal suo nuovo TS-432X/TS-632X. Si tratta di un NAS economico che però non si fa mancare nulla, considerata anche la platea di utenti ai quali è destinato.

QNAP, leader nelle soluzioni di elaborazione, rete e storage, specifica che i modelli di NAS aziendali entry-level aggiunti al proprio catalogo, comprendono il TS-432X a 4 vani e il TS-632X a 6 vani. Sono prodotti progettati in primis per gli studi privati e le PMI, al fine di ottimizzare flussi di lavoro e collaborazione.

Dotati di un processore quad-core, porte 2,5 GbE/10 GbE ad alta velocità e funzionalità di espansione PCIe, entrambi i nuovi modelli eccellono in termini di prestazioni e versatilità per semplificare i backup dei file da più dispositivi, la sicurezza dei dati e la gestione dei dati. La nuova coppia di NAS a marchio QNAP, inoltre, semplifica l’archiviazione dei dati, la ricerca e la condivisione.

Le caratteristiche dei nuovi NAS economici QNAP TS-432X/TS-632X

Dotati di porte di rete 10 GbE SFP+ integrate, il TS-432X e il TS-632X offrono una banda di rete elevata, che semplifica i trasferimenti di file di grandi dimensioni e l’accesso intensivo alle informazioni del professionista e dell’azienda.

Inutile dire che per poter sfruttare al massimo le capacità in termini di trasferimento dati, è bene accertarsi che l’infrastruttura di rete sottostante e preesistente non costituisca un collo di bottiglia. È quindi bene verificare le specifiche dei cavi Ethernet utilizzati nell’impianto e avvalersi di switch di rete all’altezza della situazione.

QNAP, ad esempio, mette a disposizione gli eccellenti switch 10GbE SFP+ che aiutano gli amministratori ad aggiornare l’ambiente di rete in modo efficace e “a prova di futuro”.

Entrambi i modelli di NAS supportano inoltre l’espansione storage JBOD per venire incontro alla crescita dei dati.

NAS QNAP TS-432X a 4 vani.

Supporto a 360 gradi per il backup

I modelli TS-432X e TS-632X consentono agli utenti di salvaguardare i dati provenienti da diversi dispositivi e fonti, tra cui computer Windows e macOS, siti WordPress, Google Foto, Google Workspace, Microsoft 365.

L’intero contenuto del NAS può essere sottoposto regolarmente a snapshot: il sistema operativo QNAP permette di eseguire il backup sullo storage immutabile myQNAPcloud. Si tratta di una precauzione avveduta che consente non soltanto di recuperare lo stato del NAS in qualunque momento ma anche di risolvere eventuali incidenti informatici in tempo quasi zero (disaster recovery istantaneo).

NAS QNAP TS-632X a 6 vani.

VPN e firewall

TS-432X e TS-632X integrano anche VPN e firewall per consentire accessi remoti in totale sicurezza ed evitare tentativi di connessione non autorizzati.

Servendosi dell’App Center, è possibile scaricare altre applicazioni installabili su richiesta. La soluzione QVR Surveillance, per esempio, rende il NAS un sistema completo per la videosorveglianza; Container Station consente al NAS di gestire l’hosting di applicazioni Docker e quindi dei relativi container; le applicazioni Qsirch e Qfiling semplificano la ricerca e l’organizzazione dei file. Qsirch offre un motore di ricerca full-text, mentre Qfiling permette di automatizzare la classificazione dei documenti in base a regole predefinite.

Specifiche e note finali

È interessante rimarcare il fatto che entrambi i nuovi NAS QNAP utilizzino un processore Alpine AL524 quad-core 2,0 GHz firmato da AnnapurnaLabs, azienda israeliana acquisita da Amazon a inizio 2015.

Ad eccezione per la differenza nelle dimensioni (un NAS è a 4 vani, l’altro ne offre 6), entrambi montano 4 GB di RAM non-ECC (supportati fino a 16 GB di RAM ECC), supportano l’inserimento di hard disk e unità SSD SATA 6 Gbps hot-swap da 2,5”/3,5”; integrano uno slot PCIe Gen 3 x4; 2 porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A. È inoltre prevista la “Copia one-touch USB“. Quest’ultima consente di eseguire un backup dei dati da o verso un dispositivo USB collegato al NAS con il solo tocco di un pulsante.

Andy Chuang, Product Manager di QNAP, ha dichiarato che “con la crescente popolarità delle applicazioni 10 GbE, i modelli TS-432X e TS-632X offrono soluzioni ideali per le piccole e medie imprese che cercano opzioni NAS 10 GbE di capacità ridotta. Gli utenti possono beneficiare di una soluzione storage versatile, dotata di più porte LAN e di espandibilità PCIe, il tutto con un budget ridotto“.