Sbarazzatevi del costoso backup sul cloud con il NAS TS-216G a due vani

Se siete stufi di pagare l’abbonamento dei vari servizi cloud perché lo spazio non basta mai e i canoni diventano sempre più onerosi, un’ottima soluzione consiste nel dotarsi del nuovo NAS QNAP TS-216G. Si tratta di un dispositivo a due vani, capaci di accogliere sia hard disk che unità SSD SATA III (6 Gbps) da 3,5 e 2,5 pollici. Progettato per piccole imprese, gruppi di lavoro, famiglie e singoli utenti, il nuovo NAS TS-216G diventa il centro nevralgico per la gestione completa e affidabile dei file domestici e aziendali.

Pensate che un dispositivo del genere, peraltro adatto a tutte le tasche, può assicurare una capacità di archiviazione complessiva di 38,6 TB utilizzando due dischi da 22 TB. Attivando il RAID 1 per la protezione dei dati, la capacità effettivamente utilizzabile diventa pari a 19,3 TB. Quanto vi costerebbe un simile quantitativo di spazio presso i principali provider cloud? Tanto. Fate voi i conti.

Il vantaggio, inoltre, è che un dispositivo come TS-216G, consente di mantenere i dati costantemente memorizzati in ambito locale. Le informazioni riservate e i dati personali non sono più archiviati su piattaforme gestite da soggetti terzi ma è l’utente a decidere le politiche per l’elaborazione, la protezione e la conservazione dei dati. Ciò non toglie, grazie alle soluzioni avanzate di QNAP, come Hybrid Backup Sync, di richiedere la gestione di un backup crittografato sul cloud, nel pieno rispetto della regola del backup 3-2-1.

Quali sono i vantaggi del NAS QNAP TS-216G

Il cloud non deve necessariamente spazzare via l’approccio on-premises. È possibile utilizzare schemi ibridi che, ad esempio, permettano di conservare i file più frequentemente utilizzati in locale e quelli contraddistinti da un numero inferiore di accessi sul cloud.

Uno dei principali vantaggi di un NAS come il QNAP TS-216G, è che si tratta di un dispositivo moderno, dotato di connettività 2,5 GbE. Questa specifica caratteristica tecnica, fa sì che gli utenti possano sfruttare un’ampia larghezza di banda per trasferire i dati da e verso il NAS QNAP.

Le performance del dispositivo sono sostenute da un processore ARM quad-core (vedere più avanti), 4 GB di memoria RAM e NPU (Neural network Processing Unit): tutte caratteristiche che portano le prestazioni di questo NAS 2-bay a un livello superiore. La NPU integrata, ad esempio, è progettata per sostenere le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. I benefici sono tangibili quando si attiva il riconoscimento delle immagini per la gestione smart delle foto con QuMagie.

Se siete fotografi professionisti o semplicemente avete l’esigenza di gestire migliaia di foto, la NPU riduce il carico di lavoro sulla CPU, aumentando le prestazioni durante le elaborazioni fotografiche a fronte di una riduzione del consumo energetico. Insomma, anziché spendere tanto per il backup delle foto sul cloud, il NAS TS-216G permette di fare tutto in locale o da remoto. Senza spendere più un centesimo oltre al costo “una tantum” del dispositivo di storage stesso (e delle unità di memorizzazione).

Un App Center ricco di applicazioni che permette di usare il NAS come un dispositivo super versatile

La concezione di NAS come dispositivo adatto esclusivamente alla memorizzazione e al backup dei dati è ormai ampiamente superata. L’App Center di QNAP, accessibile attraverso l’interfaccia di amministrazione Web del TS-216G, apre le porte all’installazione di una vasta schiera di applicazione, molte delle quali dotate di funzionalità server.

File Station semplifica l’accesso ai file conservati sul NAS, oltre alla condivisione e alla gestione tramite browser Web; Hybrid Backup Sync esegue il backup dei file del NAS sul cloud o su un altro NAS per soddisfare le strategie di backup 3-2-1; Qsync consente una sincronizzazione efficiente tra più utenti e dispositivi.

Il TS-216G offre anche funzioni multimediali e applicazioni compatibili con i dispositivi mobili, come la già citata QuMagie e Music Station. Consentono agli utenti non solo di “sfogliare” e gestire tutte le foto, video e file musicali nel NAS da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, ma anche di recuperare spazio prezioso sui propri smartphone e tablet.

Jerry Deng, Product Manager di QNAP, ha aggiunto che “grazie a 4 GB di RAM, alla porta 2,5 GbE e all’ampio ventaglio di applicazioni installabili, il TS-216G è in grado di eseguire lo streaming multimediale e gestire sistemi di sorveglianza in modo più fluido“. Il NAS diventa un “un cloud privato affidabile e sicuro per individui, famiglie e piccoli uffici“.

Le altre caratteristiche tecniche

Cuore pulsante del NAS QNAP TS-216G è il SoC ARM Cortex A55 (fino a 2 GHz di clock). Accanto alla porta RJ-45 2,5 GbE, il prodotto integra anche una porta GbE accessoria, oltre a una USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) USB-A e 2 porte USB 2.0 USB-A.

La funzionalità chiamata Copia one-touch USB permette di creare istantaneamente una copia del contenuto delle unità rimovibili, collegate esternamente. Si tratta di una caratteristica di primo piano per chi lavora ogni giorno con chiavette e unità portatili.

Il sistema operativo preinstallato sul NAS QNAP è in questo caso QTS 5.1, personalizzabile in tutte le sue funzionalità. In un altro articolo abbiamo messo in evidenza le differenze tra NAS QTS e QuTS hero.