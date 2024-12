Arriva il NAS QNAP TS-433eU 4 vani a profondità ridotta con montaggio su rack

Sono tanti gli ambienti aziendali nei quali risulta necessario ridurre al minimo gli ingombri dei sistemi server e dei dispositivi utilizzati per il backup e in generale per lo storage. Il nuovo NAS QNAP TS-433eU a profondità ridotta, che misura appena 292,3 mm, è pensato per chi cerca una soluzione potente, flessibile ed economica, ideale per uffici, sale server e persino spazi industriali con limiti di spazio. Nonostante le dimensioni compatte, congegnate per il montaggio su rack, il NAS TS-433eU è una macchina progettata per superare le aspettative delle piccole e medie imprese.

Design e funzionalità: come si presenta il NAS QNAP TS-433eU

Compatto, elegante e perfettamente adattabile a rack poco profondi, ottimo per il fissaggio a parete, il NAS TS-433eU si propone come una scelta di primo livello per tutti quegli ambienti in cui ogni centimetro conta: uffici o sale IT affollate.

Oltre al design, la struttura interna è pensata per ottimizzare lo spazio senza compromettere le prestazioni. Il NAS QNAP integra infatti:

4 vani SATA 6 Gbps compatibili con hard disk da 3,5 pollici.

compatibili con hard disk da 3,5 pollici. Connettività 2,5 GbE con due porte RJ45, per trasferimenti rapidi e backup immediati di file di grandi dimensioni.

Prestazioni smart: potenza ed efficienza energetica

Il cuore pulsante del TS-433eU è il processore quad-core ARM Cortex-A55 a 64 bit da 2 GHz, capace di unire potenza ed efficienza energetica. Con un consumo fino all’80% inferiore rispetto ai modelli di vecchia generazione, il SoC ARM rappresenta una scelta intelligente.

Altro elemento distintivo è la presenza di una NPU (Neural Processing Unit) integrata, che porta l’intelligenza artificiale direttamente al centro delle operazioni. Ad esempio, in QuMagie, il riconoscimento facciale è incredibilmente veloce, garantendo una gestione più intuitiva delle raccolte fotografiche.

QuMagie è un’applicazione sviluppata da QNAP per la gestione intelligente delle foto sui dispositivi NAS. Utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare automaticamente le immagini in base a categorie ben precise, rilevando persone, cose e luoghi. In questo modo la classificazione e la ricerca delle foto diventano un gioco da ragazzi.

Non solo archiviazione dati: backup, sicurezza e container Docker

Un prodotto come QNAP TS-433eU non è “soltanto” un dispositivo per lo storage sicuro dei dati. Offre soluzioni di backup complete per creare e gestire copie di sicurezza dei dati di PC, workstation, server e account cloud come Google Workspace e Microsoft 365.

Il NAS implementa la funzione snapshot per proteggere i dati da ransomware o errori accidentali: l’intera configurazione del NAS, non solo i dati memorizzati, sono in questo modo costantemente protetti.

TS-433eU supporta il backup remoto su un altro NAS o su piattaforme come myQNAPcloud Storage, garantendo la massima tranquillità anche in caso di situazioni emergenziali.

Il dispositivo sa inoltre trasformarsi in una piattaforma per la gestione di container Docker, facilitando così anche distribuzione di microservizi.

E per chi cerca una soluzione integrata per la videosorveglianza, il NAS consente la gestione e l’archiviazione di flussi video, con un approccio ideale per il monitoraggio degli ambienti lavorativi.

Espansione senza limiti

Un problema comune di tante soluzioni per lo storage dei dati consiste nella scarsa scalabilità. Non ha senso attrezzarsi con un NAS che pone un tetto al volume di dati memorizzabili in locale.

TS-433eU viene incontro alle realtà aziendali che necessitano di un dispositivo di storage in grado di sostenere moli di informazioni sempre maggiori. Con due porte USB 3.2 Gen 1, il TS-433eU permette di collegare unità di espansione come QNAP TR-004U, portando la capacità totale fino a 144 TB.

Il NAS QNAP TS-433eU è già disponibile presso i rivenditori ufficiali QNAP.