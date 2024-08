QTS 5.2 è ciò che cercate da un sistema operativo per NAS

I NAS non sono più, da tempo, soltanto strumenti per la semplice gestione dei backup, la sincronizzazione dei file e la memorizzazione di dati personali e aziendali. QNAP propone NAS evoluti che sono veri e propri sistemi server indipendenti, facili da amministrare attraverso una comoda interfaccia Web ma allo stesso tempo in grado di adattarsi a qualunque tipo di esigenza.

Il nuovo sistema operativo per NAS QNAP QTS 5.2 porta con sé una serie di innovazioni pensate per ottimizzare le prestazioni e garantire la massima sicurezza dei dati. Con il crescente numero di minacce informatiche, la necessità di sistemi robusti e sicuri è diventata fondamentale per aziende e utenti privati.

QTS 5.2 integra Security Center: cos’è e come funziona

Il lancio del sistema operativo QTS 5.2 porta al debutto Security Center, funzionalità integrata che si occupa di monitorare attivamente le attività dei file e le minacce ransomware. Allorquando dovesse essere rilevato un comportamento sospetto, il sistema implementa rapidamente delle misure protettive (come il backup o il blocco) per limitare i rischi e impedire la perdita dei dati dovuti a minacce ransomware, attacchi o errori umani.

Oltre a prevenire le minacce, il Security Center gestisce anche il backup dei dati. In caso di rilevamento di un’attività dannosa, il sistema può garantire che i dati siano protetti e facilmente ripristinabili. Questo approccio assicura la continuità operativa e la sicurezza delle informazioni, riducendo il rischio di perdita di dati critici.

QTS 5.2 include il supporto per dischi TCG-Ruby SED, che forniscono una crittografia integrata per proteggere i dati a livello hardware. Questo strato aggiuntivo di sicurezza si integra perfettamente con il Security Center, creando un ambiente di archiviazione solido e sicuro.

TCG-Ruby fornisce specifiche per NVMe e altre tecnologie di storage moderne, allineandosi alle attuali esigenze delle aziende e dei data center e facilitando la conformità alle norme (come GDPR, HIPAA e HITECH). SED esegue la crittografia dei dati sull’intero disco tramite il processore di crittografia integrato, aggiungendo un ulteriore livello di protezione.

Condivisione dei file via SMB migliorata

Il sistema operativo QTS 5.2 introduce su tutti i NAS QNAP compatibili anche un’ulteriore importante novità: l’accelerazione del daemon SMB in modalità kernel.

Ciò significa che al fine di migliorare significativamente le prestazioni durante lo scambio di file via SMB (Server Message Block), QTS adesso può gestire le operazioni di rete legate al protocollo SMB direttamente nel kernel, il cuore del sistema operativo, anziché in modalità utente, ovvero a uno strato superiore.

I vantaggi sono tangibili: performance migliori, efficienza delle risorse (il kernel può coordinare meglio le risorse hardware, ottimizzando l’uso della CPU e della memoria), migliore scalabilità (gestione simultanea di un numero più esteso di connessioni simultanee), minore overhead (velocizzazione nell’elaborazione delle richieste).

Come spiegano gli ingegneri QNAP, il balzo in avanti diventa ancora più evidente per gli utenti che hanno scelto o sceglieranno un NAS QNAP basato su architettura storage all-flash.

Backup e ripristino flessibile delle impostazioni di sistema del NAS

Tra le novità maggiormente degne di nota, vi è l’aggiunta di un sistema di backup/ripristino flessibile delle impostazioni di sistema del NAS.

Grazie a QTS 5.2, è adesso possibile eseguire il backup delle impostazioni di sistema del NAS, accedendo a informazioni dettagliate sui contenuti. L’interfaccia Web espone dati come le varie regolazioni, le configurazioni di rete e i permessi.

Durante il processo di ripristino, si possono recuperare selettivamente elementi specifici, come le impostazioni dei permessi o le configurazioni di rete.

È inoltre possibile caricare su myQNAPcloud un elenco delle applicazioni installate sul proprio NAS. Ciò consente di installare rapidamente le stesse applicazioni su un nuovo dispositivo oppure su più NAS, semplificando le attività di sostituzione e gestione.

Backup completo del sistema per PC/server Windows

Con l’utility NetBak PC Agent sviluppata per i sistemi Windows, è possibile eseguire in modo efficiente il backup di interi sistemi, dischi, cartelle e file sul NAS QNAP. Il software semplifica l’intera procedura dando anche la garanzia di un ripristino senza problemi, in caso di esigenza.

L’accoppiata NAS QNAP più NetBak PC Agent offre anche la deduplica globale e l’innovativa tecnologia di backup incrementale sintetico per backup e restore notevolmente più rapidi (sono conservate solo le informazioni mutate rispetto al precedente backup).

Gli utenti possono impostare regole di backup per automatizzare il processo. Una volta configurato, il software gestisce il backup in base alle impostazioni definite.

Accesso al dominio Active Directory, avvio e spegnimento più veloci

Con il rilascio della versione finale di QTS 5.2, QNAP migliora la velocità di avvio e spegnimento del NAS fino al 30%.

Inoltre, per gli amministratori che decidono di integrare il NAS QNAP con il servizio di dominio, c’è un’interessante novità. Gli utenti possono accedere al NAS utilizzando le proprie credenziali di dominio. Basta solamente digitare il proprio nome utente, senza specificare il nome del dominio. Per un’immediatezza senza pari.

Nel presentare QTS 5.2, Tim Lin, Product Manager di QNAP, ha aggiunto “QNAP continua a impegnarsi per garantire che le nostre soluzioni di archiviazione e gestione dei dati siano sempre aggiornate, offrendo soluzioni storage NAS affidabili che soddisfino le crescenti aspettative degli utenti moderni”.

Per maggiori informazioni sulle novità di QTS 5.2, è possibile fare riferimento alla scheda del nuovo sistema operativo.