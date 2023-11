Con il Cyber Monday di Amazon, il My Passport HDD da 2TB di Western Digital costa meno di 80€, spedizione compresa. È un’unità d’archiviazione esterna che puoi utilizzare per memorizzare file di ogni sorata ma anche con console come PlayStation 5 e Xbox Series X.

L’HDD portatile My Passport di WD è l’ideale per memorizzare i tuoi file e metterli al sicuro: approfitta dello sconto Cyber Monday

Il My Passport di WD è uno storage portatile che ti assicura sicurezza e libertà in ogni circostanza. Il dispositivo ha un look discreto e nonostante le dimensioni siano abbastanza contenute, c’è tutto lo spazio di cui hai bisogno (2TB in questo caso) per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Questa unità è dotata del software di backup per garantire che tutti i tuoi contenuti non vadano persi. Puoi configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze, ti basta scegliere l’ora e la frequenza con cui eseguire il backup e il gioco è fatto.

Per quanto riguarda la sicurezza invece, puoi contare sulla crittografia hardware AES a 256 bit integrata e sulla protezione con password. Installa il software, imposta la password e in pochi passaggi i tuoi file sono al sicuro.

Lo storage portatile di WD è subito pronto all’uso, all’interno della confezione trovi infatti tutto il necessario. La velocità, per essere un HDD, è ottima: 140MB al secondo.

Per l’unità Western Digital, si tratta del nuovo minimo storico. Bisogna però approfittarne in tempi brevi, perché lo sconto Cyber Monday sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, 27 novembre.

