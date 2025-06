HDMI 2.2 è ufficiale: arriva Ultra96, 96 Gbps di banda e supporto fino a 16K

L’HDMI Forum ha finalmente rilasciato le specifiche finali dello standard HDMI 2.2, aprendo la strada a un salto generazionale significativo nel settore dell’audio-video digitale. Grazie ai nuovi cavi Ultra96, HDMI 2.2 raddoppia la banda passante fino a 96 Gbps, superando il limite di DisplayPort 2.1b (80 Gbps) e abilitando risoluzioni fino a 16K a 60 Hz e 12K a 120 Hz, seppur con chroma subsampling.

Il vero valore aggiunto non è solo nella risoluzione, bensì nella qualità del segnale non compresso, nella retrocompatibilità garantita e nell’introduzione di nuove funzionalità come il Latency Indication Protocol (LIP). Di seguito, ci concentriamo su tutte le novità principali.

Cavi Ultra96: la più grande novità dello standard HDMI 2.2

Acquistando i nuovi cavi Ultra96, facilmente identificabili grazie a un’etichettatura chiara e ufficiale, sarà possibile sfruttare appieno le nuove specifiche di HDMI 2.2 I cavi, certificati da HDMI Forum, assicureranno prestazioni senza compromessi:

Fino a 96 Gbps di banda passante

Supporto per flussi 4K a 240 Hz, 12 bit non compresso

8K a 60 Hz non compresso, al contrario di DisplayPort 2.1b che richiede compressione DSC

12K a 120 Hz e 16K a 60 Hz con compressione via subsampling

Compatibilità e flessibilità: HDMI 2.2 per ogni scenario

Pur spingendosi ai limiti delle prestazioni, HDMI 2.2 mantiene un principio fondamentale: il concetto di retrocompatibilità. È possibile utilizzare i nuovi cavi Ultra96 con dispositivi HDMI 2.1 (o precedenti), ottenendo comunque le funzionalità corrispondenti agli standard precedenti. Allo stesso modo, un dispositivo HDMI 2.2 funzionerà anche con un vecchio cavo, seppur con limitazioni prestazionali.

Questa strategia, già nota con gli standard HDMI precedenti, è un’arma a doppio taglio: se da una parte evita la frammentazione, dall’altra permette ai produttori di dichiarare compatibilità HDMI 2.2 senza garantire effettivamente la piena banda a 96 Gbps. L’unico modo per ottenere ciò che si promette, quindi, è verificare la presenza della certificazione Ultra96.

Latency Indication Protocol: addio ai problemi di sincronizzazione

Un’altra innovazione significativa è l’introduzione del LIP (Latency Indication Protocol), pensato per risolvere in modo definitivo i problemi di sincronizzazione audio-video, soprattutto nei sistemi home theater complessi con proiettori, ricevitori AV e diffusori multipli.

LIP consente ai dispositivi HDMI 2.2 di comunicare reciprocamente le latenze, migliorando la sincronizzazione in tempo reale e riducendo eventuali scarti temporali percepibili.

AMD pronta al debutto con HDMI 2.2?

I primi dispositivi compatibili HDMI 2.2 dovrebbero fare il loro debutto nell’ultimo trimestre del 2025. Stando alle voci di corridoio, AMD potrebbe essere tra le prime aziende ad adottare il nuovo standard con le future GPU UDNA.

Tuttavia, c’è il rischio che — come già avvenuto con DisplayPort 2.1b — AMD possa limitare la banda effettiva a 54 Gbps su alcune GPU consumer, riservando la piena capacità solo ai modelli Radeon Pro destinati alle workstation.

Se così fosse, si riproporrebbe lo scenario già visto con le RX 9000, che supportano solo parzialmente lo standard DisplayPort, sostenendo una certa distinzione tra ambiti professionali e consumer in termini di connettività avanzata.

Credit: le immagini nell’articolo sono di HDMI Licensing Administrator, Inc.