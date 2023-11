Hisense da 43" in sconto, la smart TV costa meno di 300 €

Acquistare una smart TV su Amazon è diventato semplicissimo alla luce dei prezzi bassi di cui la piattaforma dispone. Un chiaro esempio è presente nella categoria elettronica con la TV di Hisense, quella da 43″ con risoluzione in 4K.

Il prodotto oggi beneficia del 14% di sconto per un prezzo totale di soli 299 € con due anni di garanzia inclusi.

Su Amazon ecco lo sconto sulla smart TV Hisense, le specifiche

Chi ha imparato a conoscere le smart TV di Hisense, sa che ormai si tratta di uno dei migliori brand in assoluto produrle. Le TV di ultima generazione sono diventate ormai un cult per gli utenti, che in casa ne hanno almeno una. Oggi, questo esemplare vanta una diagonale da ben 43″ di ampiezza, utile per avere un angolo di visione eccezionale grazie anche alla risoluzione di cui è dotato il prodotto.

Parliamo infatti del 4K a 3840 × 2160 pixel, davvero il top in termini di colori realistici, nitidezza e fluidità. Ad influire positivamente all’interno di questa Hisense UHD è sicuramente anche il sistema operativo, il VIDAA U6, che offre una perfetta integrazione con il telecomando ma anche con l’assistente vocale Alexa. Concede inoltre l’accesso a 9 piattaforme video tra le quali ci sono Disney+, Netflix e Prime Video.

Una televisione del genere è utile dunque sia per guardare contenuti che per giocare con console di ultima generazione.

Di fronte a prodotti così performanti, bisogna solo valutare valutarne l’acquisto. Oggi Amazon consente a tutti di scegliere questa smart TV di Hisense con un prezzo ridotto del 14%, per un totale di 299 €. Ovviamente gli anni di garanzia sono due e ci sarà la possibilità di restituirla fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.