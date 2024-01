Hisense QLED 4K da 43" in sconto, la smart TV che Amazon offre al 18%

Il momento di acquistare una nuova smart TV è arrivato: su Amazon spunta un grande sconto che riguarda il prodotto da 43″ di Hisense.

Grazie ad un ribasso del 18% sul prezzo originale, il costo finale di questa televisione sarà di 329 € con due anni di garanzia e spedizione entro martedì.

Smart TV Hisense in sconto, le specifiche tecniche

Con una televisione così interessante, non può che venire l’acquolina in bocca. La smart TV di Hisense ha un’ampiezza da ben 43″ con tecnologia QLED e risoluzione 4K, ciò significa che la definizione delle immagini e la precisione dei colori saranno fuori dal comune. Con Dolby Atmos e Dolby Vision, l’esperienza sarà di primo livello. Ovviamente ci mette del suo anche il sistema operativo VIDAA U6.

Sono davvero tante le caratteristiche tecniche interessanti di questa televisione, adatta peraltro anche a coloro che vogliono giocarci. Collegarvi una console potrebbe essere un’ottima idea: è provvista della modalità Game Mode PRO Plus.

Il gran numero di televisioni disponibili su Amazon potrebbe mandare gli utenti in confusione, ma con molta certezza si può affermare che la smart TV di Hisense in questione è quella ideale per molti. Un prodotto conquista ampiezza va bene in qualsiasi tipo di stanza della casa, essendo abbastanza grande ma non troppo. Oltre a questo, la TV garantisce una qualità eccezionale seconda solo ai display OLED.

Un altro aspetto fondamentale da valutare è sicuramente il prezzo di vendita che oggi scende del 18% su Amazon: il costo finale sarà di 329 €. Gli utenti che vogliono acquistare il prodotto, dovranno aspettare solo fino a martedì per riceverlo ed avranno anche due anni di garanzia.

