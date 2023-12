Hisense smart TV da 43" 4K con Alexa e HDR, super prezzo Amazon

Di grandi produttori per quanto riguarda il mondo delle televisioni ce ne sono di innumerevoli, ma solo alcuni hanno preso in mano le redini del gioco. Ormai non esiste utente che quando valuta una nuova proposta, non pensi al marchio Hisense. Questa azienda è stata in grado di crescere vertiginosamente negli ultimi anni portando dalla sua parte risultati straordinari.

Ad oggi peraltro è tra le leader assolute e il merito è anche della variante da 43″ delle sue smart TV. Essendo questo il formato più acquistato tra tutti, anche durante il periodo natalizio sono molti gli utenti che ci puntano. Il dispositivo, in versione 2022, è oggi disponibile in sconto su Amazon.

La smart TV di Hisense mostra ottime specifiche tecniche ma soprattutto un ottimo prezzo di vendita. Con il 7% di sconto, si potrà portare a casa un dispositivo per un totale di 279 €. La spedizione sarà a casa vostra entro la prossima settimana, con due anni di garanzia e con la possibilità di reso fino al 31 gennaio 2024.

La smart TV di Hisense più acquistata è questa qui, le specifiche

Con i suoi 43″, questa smart TV si presenta alla grande: ecco un ampio schermo con una risoluzione in 4K UHD e con l’HDR pronto a stupire. La definizione è dunque il punto forte, ma lo è anche grazie alla presenza del Dolby Vision.

Non manca chiaramente l’integrazione col sistema operativo VIDAA 5.0, davvero intuitivo ma soprattutto sempre pronto ad aggiornarsi. A bordo troverete anche Alexa.

Avete dato quindi un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche, oggetto di grande esame da parte degli utenti prima dell’acquisto. La smart TV di Hisense è probabilmente la più conveniente tra le soluzioni proposte dai grandi marchi ed è per questo che va portata a casa. Con uno sconto del 7% e con un prezzo di 279 €, non c’è null’altro da pensare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.