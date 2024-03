Hisense SMART TV da 55" QLED, comprala subito a prezzo BOMBA

Nel caso in cui doveste esservi imbattuti nell’offerta riguardante la smart TV di Hisense, quella da 55″ QLED, è la migliore in assoluto. Amazon propone il prodotto con uno sconto importantissimo e con tutte le sue caratteristiche che ad oggi rappresentano una formula vincente.

Nessun altra televisione di questo genere riesce a mettere in campo queste caratteristiche tecniche per un prezzo così contenuto. La Hisense in questione è una delle smart TV più venduto e non certo per caso.

Grazie al 16% di sconto concesso da Amazon, il prezzo si ferma a soli 459 € con tutto incluso, ovvero spedizione rapida e due anni di garanzia.

Amazon offre in sconto la smart TV Hisense migliore, le specifiche

Con la tecnologia QLED e con la risoluzione in 4K, questa smart TV di Hisense è impeccabile. Le immagini sono reali realistiche al 100% e grazie alla presenza dell’HDR10+ tutto sembra prendere vita. A bordo c’è anche l’assistenza di Alexa per comandare il dispositivo senza telecomando.

Durante gli ultimi tempi se ne sono viste molte di smart TV su Amazon acquista Hisense è sempre una delle più acquistate. Il motivo è chiaro: offre con un prezzo molto più basso caratteristiche che altri brand di certo non regalano. Il punto di forza vero e proprio è la tecnologia QLED che consente di avere anche una modalità dedicata al gaming. Il design non è da meno, visti i borghi sottili e lo spessore super sottile della televisione.

Grazie ad uno sconto del 16% oggi gli utenti possono comprare la smart TV per un prezzo di soli 459 €. Sono due gli anni di garanzia e basta attendere tre giorni per riceverla a casa.