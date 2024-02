HMD e Mattel insieme per lanciare lo smartphone di Barbie

HMD, grazie a una collaborazione con Mattel, ha annunciato l’intenzione di voler lanciare sul mercato uno nuovo smartphone di Barbie.

La società in questione, che detiene lo storico marchio Nokia, non ha fatto ancora trapelare dati tecnici specifici riguardo il dispositivo. Al momento, di fatto, non si conoscono eventuali funzioni particolari, design e tantomeno la fascia di prezzo in cui si collocherà il telefono.

Durante un’intervista che affrontava questo tema, il responsabile marketing di HMD Adam Ferguson non si è sbottonato più di tanto, affermando come il telefono sarà un qualcosa di completamente nuovo, capace di distinguersi dalla massa.

In passato, la compagnia svedese ha annunciato di volersi gradualmente distaccare dallo storico brand Nokia, individuando nuovi partner commerciali. In tal senso, la collaborazione con Mattel potrebbe essere solo la prima di diverse iniziative, come ammesso dallo stesso Ferguson.

Smartphone di Barbie: per HMD sarà qualcosa di completamente nuovo

Tra le poche sicurezze riguardo lo smartphone di Barbie vi è la finestra di lancio. A quanto pare, infatti, il dispositivo sarà lanciato sul mercato nel corso di questa estate.

L’azienda, dunque, conta di poter sfruttare ancora l’attenzione che il pubblico ha riservato al recente film, capace di rivitalizzare un brand che negli ultimi anni aveva forse perso un po’ di smalto.

Nel frattempo, nonostante le intenzioni di abbandonare la dicitura Nokia, HMD è pronta anche a proporre un nuovo telefono dal chiaro sapore retrò che porterà proprio tale brand. Anche questo prodotto, secondo le impressioni degli addetti ai lavori, potrebbe essere disponibile nel periodo estivo.

I progetti di HMD non si fermano però qui. La compagnia infatti è a lavoro per realizzare HMD Fusion, un nuovo dispositivo simile a uno smartphone, che però permette agli amanti del fai-da-te. Si tratta di uno strumento utile per le interazioni con Raspberry Pi, dotato di uno schermo e di batterie integrate.