Nokia G42 a un prezzo TOP su Amazon: risparmia quasi 60€

Non è per forza necessario spendere quasi mille euro per avere uno smartphone Android che soddisfi le tue esigenze: puoi anche fermarti sotto i 250 euro e ricevere a casa un buon medio-gamma o modello low-cost perfetto per le attività quotidiane. Vuoi un esempio? Nokia G42 è ora disponibile a poco più di 60 euro in meno su Amazon, compralo e non te ne pentirai!

Le caratteristiche del low-cost Nokia G42

Arrivato nei negozi nell’ottobre 2023, Nokia G42 si fa notare anzitutto per il buon display da 6,56 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento massima di 90Hz. Se ami serie TV e film non potrai ritenerti infine insoddisfatto da questa soluzione! Il cuore pulsante, invece, è il SoC Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G incluso, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Completano il pacchetto una batteria da 5.000 mAh, perfetta per arrivare a fine giornata con ancora parecchia energia a disposizione – in caso di utilizzo normale, non intenso – e un kit fotocamera composto da tre lenti posteriori con principale da 50 megapixel.

Quanto costa esattamente questo dispositivo? 198,99 euro al posto di 259,99 euro, con il prezzo minimo storico precedentemente registrato di 209,99 euro. Insomma, si tratta di una promo imperdibile! Il pagamento puoi completarlo anche a rate con Cofidis, mentre la consegna è garantita in un giorno.