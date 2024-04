iPhone: se chiudi le app dopo averle usate, non stai facendo bene

Nonostante gli smartphone siano migliorati tantissimo nel corso del tempo, lo stesso non si può dire per le batterie che gli danno vita. La maggior parte dei dispositivi di fascia alta necessita infatti di una ricarica ogni giorno e sono in pochi coloro che riescono infatti a far durare il loro telefono per un’intera giornata o due giorni. Sebbene produttori come Apple abbiano i propri suggerimenti per massimizzare la durata della batteria dell’iPhone, ciò non ha impedito alle persone di capire qualche piccolo trucchetto e nelle ultime ore ne sarebbe venuto fuori uno davvero interessante.

Non tutti gli utenti che usano uno smartphone di Apple sanno infatti che le applicazioni non vanno sempre chiuse, anche se inutilizzate dopo essere state aperte.

Questa importante informazione non è di certo ordinaria e in molti potrebbero ignorarla senza pensarci troppo. Se invece qualcuno dovesse riconoscersi in queste parole, potrebbe aver voglia di sperimentare il tutto. Bisogna sapere pertanto una cosa: ogni volta che si chiudono tutte le applicazioni in background, non si sta facendo un favore al proprio iPhone.

iPhone e batteria: chiudere le app in background non aiuta l’autonomia

Nel corso degli anni le persone in possesso di un iPhone hanno fomentato una sorta di mito. Secondo quest’ultimo, chiudere le app in esecuzione in background migliorerebbe le prestazioni e aumenterebbe la durata della batteria. Tutto ciò purtroppo per gli utenti non è assolutamente vero. Quando si passa infatti ad un’app diversa, le app che usate in pretendenza in precedenza vengono impostate come sospese, in una sorta di stand-by.

La maggior parte delle app utilizza una quantità molto ridotta di energia mentre si trova in background, quindi non si otterranno grandi benefici chiudendole. Secondo quanto riportato ufficiosamente, sarebbe controproducente chiudere le app dopo averle utilizzate. Non avviene infatti alcun miglioramento in termini di batteria, anzi il contrario. Gli esperti ritengono infatti che riaprire quell’app chiusa in precedenza, porti l’iPhone a consumare più energia.

Caricare un’app da zero infatti significa che deve essere inizializzata dalla memoria interna, cosa che rallenta l’iPhone.

Se agli utenti non piace caricare il proprio iPhone spesso, questo è uno dei trucchetti da cui partire assolutamente.