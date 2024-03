iOS 17.4 porta problemi agli iPhone, la batteria subito si scarica

Esattamente la scorsa settimana, è arrivato ufficialmente il nuovo aggiornamento da parte di Apple per gli utenti con un iPhone. iOS 17.4 porta nella disponibilità del pubblico alcune novità molto interessanti, come scaricare app da store di terze parti, utilizzare browser mobili a proprio piacimento e di default, pagare acquisti in-app utilizzando una piattaforma di terze parti e molto altro ancora.

Sugli altri mercati, quelli al di fuori dell’ambito europeo, sono arrivate migliorie in meno ma comunque utilissime. Ad esempio, proseguendo con l’aggiornamento ad iOS 17.4, gli utenti possono impostare la funzionalità “Protezione dispositivo rubato” in modo avere un’opportunità in più pre rendere il lavoro difficile ai ladri e soprattutto di ritrovare lo smartphone.

Sono molte anche le nuove emoji lanciate, ben 118 per la precisione e ci sono delle correzioni di bug e funzionalità che sembravano non andare alla grande. Sembra però che ci sia un problema: gli iPhone, dopo aver effettuato l’update, avrebbero perso prestazioni in termini di autonomia.

Gli iPhone aggiornati con iOS 17.4 durano di meno? Sono molte le segnalazioni

Stando alle varie segnalazioni che si stanno accumulando sul web, sembra che iOS 17.4 stia letteralmente prosciugando le batterie di diversi iPhone. Un utente ha pubblicato sui social un post che parla della sua esperienza: la batteria del suo iPhone avrebbe infatti perso addirittura il 40% in sole due ore di utilizzo. Un altro utente iPhone, ha affermato che la sua batteria ha perso il 13% dopo aver semplicemente scritto e pubblicato due tweet su “X”. Incredibile il caso di un altro utente che in una sola notte avrebbe perso addirittura il 60% pur non utilizzando lo smartphone.

Sono stati tanti i post che hanno segnalato questa problematica, ma a quanto pare potrebbe essere tutto normale. Gli iPhone potrebbero aver bisogno di qualche giorno per “digerire” le nuove modifiche apportate dall’aggiornamento ad iOS 17.4. Il consiglio per gli utenti è quello di spegnere l’iPhone e riaccenderlo, assicurandosi in seguito che tutte le applicazioni siano aggiornate.