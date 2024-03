SOTTOCOSTO iPhone 15 su Amazon, prezzo CROLLATO di 160 €

Correre dietro ai nuovi iPhone potrebbe essere sicuramente una pratica comune ma la corsa finisce proprio oggi: il modello 15 è in sconto su Amazon. Questo prodotto, tanto desiderato per via del brand che lo produce ma soprattutto per le sue caratteristiche, è oggi al centro del grande insieme di offerte del celebre sito e-commerce.

Dotato di un ampio schermo e di tante migliorie rispetto al modello precedente, oggi presenta anche un discreto sconto. Grazie al 16% che Amazon applica, c’è un risparmio di ben 160 € per un prezzo totale di soli 819 €. Sono due gli anni di garanzia di cui il primo con Apple, mentre bastano due giorni per ricevere il pacco direttamente a casa

L’iPhone 15 è maestoso, costa poco rispetto alle sue prestazioni

Rispetto al modello precedente questo nuovo iPhone 15 è cambiato e non di poco. Se l’estetica sembra pressoché la stessa, non si può dire ciò dei dettagli che Apple ha deciso di migliorare. Innanzitutto si parte dal display, che ospita come i modelli Pro la nuova Dynamic Island, pensionando il notch. È migliorato il processore siccome è stato inserito l’A16 Bionic in forza all’iPhone 14 Pro ed anche la fotocamera è migliorata essendo ora di ben 48 MP.

Per quanto concerne la batteria, questa è un vero punto di forza siccome porta allo smartphone ampiamente fino a fine giornata. Il colore azzurro poi è uno dei più belli di sempre.

Quando parliamo del nuovo iPhone 15, tutti pensano ad un prezzo sopra le righe ma oggi non è così. Il top di gamma di Apple costa infatti il 16% in meno su Amazon presentando un prezzo totale di 819 € invece che di 979 €. La spedizione è veloce e ci sono due anni di garanzia.