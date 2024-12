Home Assistant Voice apre l'era degli assistenti digitali aperti

Home Assistant è una piattaforma open source per l’automazione domestica che consente di controllare e monitorare dispositivi intelligenti come luci, termostati, serrature, sensori e così via. Il tutto utilizzando un’unica interfaccia centralizzata. Funziona su dispositivi come Raspberry Pi, server locali o virtuali, e può essere accessibile tramite un’applicazione o un browser Web. Con Home Assistant è possibile realizzare un sistema per la smart home offline, svincolandosi dagli ecosistemi chiusi dei singoli produttori. Home Assistant Voice prosegue sulla stessa strada presentandosi come il primo assistente digitale aperto disponibile sul mercato.

Cos’è e come funziona Home Assistant Voice

I responsabili del progetto Home Assistant spiegano che gli assistenti vocali sono diventati una presenza quotidiana nelle nostre case, ma spesso a scapito della nostra privacy e con limitazioni significative imposte dai giganti tecnologici. Con Home Assistant Voice si vuole ridefinire il concetto di assistenza vocale, mettendo l’utente al centro.

A differenza di altri dispositivi che richiedono configurazioni complesse, Home Assistant Voice si distingue per la sua semplicità. Basta collegarlo all’alimentazione: il dispositivo è quindi immediatamente rilevato da Home Assistant e una procedura guidata aiuta l’utente a configurarlo in pochi minuti. Non è un prodotto “fai da te”, destinato a una ristretta cerchia di utenti, ma una soluzione pronta all’uso con aggiornamenti e impostazioni gestibili direttamente dall’interfaccia Web.

Design elegante e funzionale

Un prodotto come Home Assistant Voice è progettato per integrarsi in ogni ambiente. Il “case” in materiale plastico semitrasparente, ispirato al design tecnologico degli anni ’90, conferisce un tocco di nostalgia, mentre l’anello LED personalizzabile aggiunge un elemento moderno e accattivante.

Sono inoltre presenti una manopola rotante con feedback tattile per regolare il volume, un pulsante multifunzione e un interruttore fisico per disattivare il microfono, garantendo la massima privacy.

Un assistente vocale che funziona senza connessione Internet

Rifacendoci al concetto di smart home offline descritto nell’introduzione, Home Assistant Voice si distingue rispetto a tutto ciò che offre già il mercato per un aspetto fondamentale. L’assistente vocale può funzionare senza connessione Internet, elaborando i comandi vocali in locale.

Tuttavia, per chi utilizza hardware poco potente per eseguire Home Assistant, è disponibile anche Home Assistant Cloud, un servizio che garantisce privacy e alta precisione nell’elaborazione dei comandi vocali. In questo modo si può alleggerire il sistema locale e spostare le elaborazioni computazionali più gravose sul cloud.

Home Assistant Voice può essere inoltre collegato sia con LLM (Large Language Models) ospitati in locale, sia con fornitori di soluzioni AI come OpenAI, Google e Anthropic. In questo modo è possibile abilitare il controllo della smart home con il riconoscimento e l’interpretazione del linguaggio naturale.

Elaborazione audio avanzata

Il cuore tecnologico del dispositivo è il chip di elaborazione audio XMOS, combinato con due microfoni ad alta sensibilità. Grazie a queste accortezze tecniche, Home Assistant Voice permette di:

Cancellare l’eco.

Rimuovere rumori stazionari.

Regolare automaticamente il guadagno.

Caratteristiche che, nel loro complesso, rendono l’assistente vocale in grado di captare comandi anche in ambienti rumorosi. Inoltre, l’ESP32-S3 (con 8 MB octal PSRAM) assicura una reattività eccezionale.

Aperto e personalizzabile

Il dispositivo non è solo un prodotto, ma una piattaforma aperta. Gli utenti possono:

Personalizzare il firmware ESP32 e XMOS.

Utilizzare il dispositivo come un tradizionale modulo ESPHome, collegando sensori e accessori tramite la porta Grove.

Modificare l’hardware grazie ai file 3D forniti per la stampa di componenti personalizzati.

Home Assistant Voice è già disponibile da oggi, presso una serie di rivenditori online autorizzati, al prezzo di 59 euro.