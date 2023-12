HomePod con display LCD: spuntano nuove foto del prototipo

Nell’ambito degli smart speaker, in Italia l’attenzione degli utenti – principalmente per l’indiscutibile rapporto qualità-prezzo – è rivolta ai prodotti della gamma Echo di Amazon. Tuttavia, pur riscuotendo meno successo, tra i migliori in termini qualitativi c’è anche HomePod di Apple, che in futuro dovrebbe arricchirsi di un display LCD.

A distanza di alcuni mesi dalla prima segnalazione, il leaker Kosutami è tornato a diffondere informazioni sullo smar speark made-in-Cupertino di prossima generazione. Sono state infatti condivise nuove immagini del prototipo di HomePod con display LCD, che – stando alle fonti della redazione di 9to5mac – è senza ombra di dubbio in lavorazione.

Nuovi scatti del prototipo di HomePod con display LCD

Su X, Kosutami ha condiviso dettagli aggiuntivi sul tanto chiacchierato prototipo del nuovo HomePod. Secondo il leaker, il dispositivo con l’identificativo B720 ha le stesse esatte dimensioni dello smart speaker di seconda generazione, presentato all’inizio di quest’anno. Anche il design sarebbe invariato.

In termini di forme e dimensioni, nulla è cambiato anche nella parte alta. Una differenza da segnalare però c’è, perché il prototipo ospita per la prima volta un display LCD. Dando uno sguardo alla foto condivisa sul social di Elon Musk, lo schermo sembra piatto, ma Kosutami afferma che sarà ricoperto da un vetro convesso.

Le informazioni sull’interfaccia scarseggiano, ma in base a quanto scoperto da 9to5mac, il display servirà a mostrare informazioni di base sui contenuti multimediali in riproduzione in app come Apple Music e Apple Podcast. Potrebbe servire anche a mostrare alcune notifiche, come quelle delle chiamate in entrata.

More details on HomePod B720

Same panel size and same design with HomePod 2. Screen were bit curved, looks great after got assembled.#appleinternal pic.twitter.com/z8mYgeI3O2 — Kosutami (@KosutamiSan) December 26, 2023

Gli attuali modelli del dispositivo non sono dotati di un display LCD. Possono invece contare su una combinazione di LED che mostrano diversi colori, anche combinati tra loro. Volendo rendere il prodotto ancora più accattivante per i clienti, Apple avrebbe quindi deciso di optare per un display funzionante, di sé ben più versatile.