Honor Magic6 Lite, SVENDUTO su Amazon lo smartphone che batte l'iPhone

Quello che potrebbe essere definito lo smartphone dell’anno è disponibile oggi su Amazon con un grande sconto. L’Honor Magic6 Lite è perfetto per i più esigenti e per chi si approccia al mondo smartphone senza voler spendere troppo. La grande peculiarità di questo dispositivo è proprio quella di abbracciare più categorie di utenti insieme, fornendo dei veri e propri punti di forza.

Oltre all’ampio display e al design futuristico, il telefono offre oggi anche un buon risparmio. Grazie allo sconto di 100 € dovuto alla presenza di un coupon su Amazon, il costo finale corrisponde a 299,90 €, tutto con due anni di garanzia e con spedizione in un giorno.

L’Honor Magic6 Lite ha 108 MP e un gran display, c’è il coupon

Fatto con materiali premium come un top di gamma, l’Honor Magic6 Lite garantisce una presa salda all’utente finale. Non scivola dalle mani ed è semplice da utilizzare essendo stretto. Il display da 6,78″ è stupendo: si tratta di un pannello con risoluzione in 1,5K e con tecnologia anti-caduta. A bordo c’è un comparto fotografico con tre fotocamere, la cui punta di diamante è sicuramente il sensore da 108 MP.

La batteria da 5300 mAh garantisce un’autonomia pazzesca che va ben oltre una giornata. L’hardware si completa con 256 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e con un processore Snapdragon 6 Gen 1.

Non esiste uno smartphone con queste facoltà all’interno di questa fascia di prezzo. L’Honor Magic6 Lite è stato pensato dall’azienda proprio con lo scopo di mettere in difficoltà la concorrenza e a quanto pare tutto ciò si sta verificando. Uno schermo in altissima qualità e di grande ampiezza, tanta memoria, una super fotocamera e la batteria più grande che esiste: sono questi i punti di forza che rendono il dispositivo un best-buy.

Oggi su Amazon, grazie alla presenza del coupon da 100 € da applicare, l’Honor Magic6 Lite è in grado di sorprendere con un prezzo di soli 299,90 €. Basta un giorno per riceverlo a casa e ci sono due anni di garanzia.