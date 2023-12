Honor Pad X9 con display 2K: BOMBA eBay con codice sconto

Non c’è storia: il tablet Android di fascia media da acquistare oggi (senza alcuna esitazione, perché restano pochissime unità) è l’Honor Pad X9. Con il suo display 11,5″ con risoluzione 2K e frequenza d’aggiornamento a 120Hz, è un dispositivo ideale per godersi contenuti in streaming ma anche per la produttività. Il costo? Solo 147,80€ (spedizione compresa) utilizzando il codice FESTE23 al momento del pagamento.

L’Honor Pad X9 ha un design semplice ma elegante. Il corpo è interamente in metallo e ha una finitura opaca che lo rende resistente ai graffi. Le dimensioni sono di 256,4 x 164,6 x 6,9 mm e pesa 499 grammi. È quindi abbastanza leggero e facile da trasportare.

Il display da 11,5 pollici del Pad X9 è uno dei suoi punti di forza. Ha una risoluzione di 2K (2000 x 1200 pixel) che offre immagini nitide e dettagliate. Il display ha anche un refresh rate di 120 Hz, che rende la navigazione fluida e reattiva.

Le performance sono affidate al processore Qualcomm Snapdragon 685. È un chip octa-core che offre prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, la riproduzione di video e il gaming. Il dispositivo arriva poi con 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, la fotocamera frontale da 8 megapixel è sufficiente per le videochiamate e selfie di qualità. La fotocamera posteriore è invece da 13 megapixel, è più versatile e può essere utilizzata per scattare foto e registrare video.

Il sistema operativo del dispositivo è Android 13, ma ci sarà sicuramente da scaricare qualche aggiornamento una volta tirato fuori dalla confezione. Il software è fluido e reattivo e offre una vasta gamma di funzionalità, e non mancano ovviamente tutti i servizi di Google, il vero cuore di Android.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.