Honor presenta il suo primo robot umanoide (e non solo)

Il Mobile World Congress 2026 di Barcellona ha visto la presentazione di una delle più sorprendenti rivoluzioni tecnologiche degli ultimi anni, firmata Honor.

L’azienda, nota fino a ieri per la sua expertise nel settore degli smartphone, ha deciso di riscrivere le regole del gioco puntando sulla convergenza tra dispositivi mobile, robotica e Intelligenza Artificiale. Il risultato è una strategia che ambisce a ridefinire il concetto stesso di device personale, proiettando il brand verso un futuro dove l’interazione uomo-macchina si fa sempre più naturale e integrata.

Al centro di questa nuova visione spicca il rivoluzionario Robot Phone, uno smartphone che si distingue per la presenza di un sofisticato braccio robotico mobile. Questo non è un semplice accessorio, ma un vero e proprio sistema intelligente in grado di compiere azioni autonome: dalla gestione di inquadrature complesse durante le riprese video, al seguire soggetti in movimento, fino a riprodurre gestualità realistiche durante le videochiamate.

Un elemento chiave di questa innovazione è il sensore fotografico da 200MP, montato proprio sul suo braccio robotico, che lavora in perfetta sinergia con algoritmi avanzati di AI Object Tracking e con la funzione AI SpinShot. Grazie a queste tecnologie, gli utenti possono sperimentare possibilità creative fino ad oggi impensabili nel panorama mobile, ridefinendo il confine tra smartphone e macchina intelligente.

Ma la rivoluzione non si ferma qui. Honor ha infatti scelto di fare il suo ingresso anche nel settore dei robot umanoidi consumer, segnando un primato assoluto tra i produttori di smartphone. Questo robot, progettato per offrire assistenza sia nell’ambito degli acquisti che in quello domestico, rappresenta il punto di contatto fisico tra il mondo degli smartphone e quello della robotica avanzata. Si tratta di un passo coraggioso, che testimonia la volontà del brand di diventare un vero e proprio ponte tra due universi tecnologici fino ad oggi rimasti separati.

A rendere la presentazione particolarmente coreografica è stato un balletto, con quattro ballerini di supporto che hanno danzato in compagnia del robot. Lo stesso ha dimostrato una certa eleganza, sfoggiando anche un moonwalk impressionante. In seguito alla performance, raggiunto sul palco dal CEO James Li, ha eseguito un salto mortale (sebbene non perfetto).

Smartphone con braccia robotiche, robot umanoidi danzanti e non solo

Durante l’evento, Honor ha presentato anche un nuovo dispositivo pieghevole, ovvero l’interessante Magic V6.

Con uno spessore di appena 8,75 mm, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, display LTPO 2.0 e una generosa batteria da 6.660 mAh, il foldable di casa Honor mira a consolidare la leadership del marchio nel segmento premium, offrendo prestazioni di altissimo livello e una portabilità senza compromessi.

A completare la nuova lineup troviamo il MagicPad 4, che si distingue come il tablet più sottile attualmente sul mercato, e il MagicBook Pro 14, entrambi equipaggiati con display OLED di ultima generazione e una suite di funzioni AI pensate per potenziare produttività e creatività. Questi dispositivi non sono semplici aggiornamenti di gamma, ma rappresentano la volontà di Honor di proporre un ecosistema integrato dove ogni prodotto dialoga in modo intelligente con gli altri, offrendo un’esperienza d’uso fluida e coerente.

Dal punto di vista competitivo, il produttore asiatico punta in modo evidente a posizionarsi come leader nella convergenza tra telefonia mobile e robotica consumer, anticipando una domanda che il mercato deve ancora manifestare con chiarezza. Saranno proprio i consumatori a sancire se Honor ha bruciato le tappe o ha anticipato la concorrenza, assicurandosi una posizione di rilievo in un settore agli albori.