Hosting con WordPress già installato in offerta a 19,90€ per il primo anno (promo Aruba)

Aprire e gestire un nuovo sito web non è difficile se ci si affida a un servizio hosting valido e alla giusta offerta. Se si è alle prime armi, una delle piattaforme migliori è Aruba, che oggi propone in offerta il piano Hosting WordPress Gestito Smart a 19,90 euro + IVA per il primo anno. Al momento del rinnovo, a meno che non si scelga di disdire prima, il piano passerà a 79 euro + IVA l’anno.

I piani Hosting WordPress Gestito di Aruba sono la soluzione ideali per chi non ha grande dimestichezza con l’informatica e vorrebbe concentrarsi prevalentemente sui contenuti.

Promozione Aruba: piano hosting con WordPress pre-installato a 19,90€ per il primo anno

Aruba mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma hosting sicura, veloce e stabile. Il vantaggio di affidarsi ai piani Hosting WordPress Gestito è di poter contare su uno spazio hosting con WordPress già installato.

Si tratta di un dettaglio fondamentale, dal momento che l’installazione di WordPress fai da te non è alla portata di tutti e se eseguita in maniera scorretta può portare a numerosi problemi al sito. Al contrario, grazie ai piani di Aruba è possibile concentrarsi sul proprio progetto senza preoccuparsi di altro.

Oltre all’installazione di WordPress, il servizio di hosting include anche i backup e gli aggiornamenti della piattaforma su cui si basa l’intero sito web. Anche in questo caso si tratta di un aiuto indispensabile per quanti sono ancora alle prime armi con WordPress.

In aggiunta a ciò il piano Smart include 5 caselle e-mail da 1GB, il servizio HiSpeed Cache per velocizzare il sito, un database MySQL con backup e un supporto avanzato. Questo piano è consigliato per chi raggiunge la cifra di 50.000 visitatori mensili. La promo di Aruba è disponibile su questa pagina.