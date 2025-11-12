Hostinger azzera i problemi: 85% di sconto sul website builder e dominio gratuito

Hostinger ha lanciato gli sconti del Black Friday. La promozione in corso, che prevede fino all’85% di sconto sul website builder, si rivolge a tutti gli utenti che desiderano aprire un sito web da zero senza alcuna fatica, grazie al tool basato sull’intelligenza artificiale.

Per effetto dell’offerta del Black Friday, il piano Website Builder Premium di Hostinger è disponibile al prezzo scontato di 1,95 euro al mese per quattro anni, a cui si aggiungono due mesi extra di servizio in regalo. Il piano in questione si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire (possibilità offerta in qualsiasi momento e a costo zero).

Aprire un sito web in tre passaggi con l’AI

Il website builder di Hostinger si basa come detto sull’intelligenza artificiale, attraverso cui una descrizione breve e precisa del proprio progetto online si trasforma in un sito web dall’aspetto professionale nel giro di pochi minuti. Tutto quello che bisogna fare è appunto descrivere l’idea alla base del proprio sito, sarà poi compito dell’AI costruire un sito da zero.

La prima bozza del sito creata dall’intelligenza artificiale può essere personalizzata in modo semplice grazie agli strumenti messi a disposizione da Hostinger ai suoi clienti. Nello specifico, gli utenti possono ad esempio spostare gli elementi principali del sito, come la posizione del menu o dell’header, cambiare il font utilizzato per la scrittura dei contenuti e modificare i colori a proprio piacimento.

Non resta infine che scegliere un nome da assegnare al proprio sito, sfruttando tra le altre cose il dominio gratuito per un anno incluso nel piano Website Builder Premium, e procedere con la pubblicazione del sito. Nell’eventualità poi si stia pensando a un negozio e-commerce, il piano da scegliere è Website Builder Business, in offerta a 2,75 euro al mese per 48 mesi per effetto dell’82% di sconto.