Hostinger lancia una maxi promo: fino al 75% di sconto sui piani hosting con AI

Hostinger propone sconti fino al 75% sui piani hosting con AI, dominio gratis e strumenti per creare e far crescere il tuo sito web.
Eleonora Busi
Pubblicato il 23 dic 2025
Avvia il tuo progetto online con semplicità grazie a Hostinger, un’offerta pensata per chi si approccia per la prima volta a questa piattaforma. Sono infatti disponibili sconti fino al 75%, con dominio senza costi incluso per un anno e strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale a tua disposizione, che ti aiutano a realizzare il tuo sito web anche se sei alle prime armi.

Scopri l’offerta Hostinger al 75% di sconto

Piani di web hosting in offerta: prezzi e vantaggi

Hostinger propone in offerta tre piani principali, tutti con garanzia di 30 giorni, assistenza 24/7 e possibilità di annullare in qualsiasi momento, più 3 mesi extra inclusi.

Per chi muove i primi passi online e cerca un hosting affidabile, veloce e semplice da gestire c’è Premium a 2,99 euro al mese, con uno sconto del 75%. Per i progetti in espansione, con strumenti avanzati e risorse maggiori, c’è il piano Business a 3,99 euro al mese, scontato del 73%. Infine, per chi ha esigenze più strutturate, troviamo il piano Cloud Startup a 7,99 euro al mese, 69% di sconto.

Tra i vantaggi di Hostinger ci sono senza dubbi gli strumenti integrati, come website builder AI che ti permette di creare un sito web da zero semplicemente descrivendo la tua idea. Il sistema crea automaticamente layout, immagini e testi, che potrai personalizzare manualmente tramite editor drag and drop. Aprire siti web, blog o e-commerce diventerà semplicissimo, anche se vorrai optare per WordPress, grazie allo strumento AI dedicato.

Crea subito il tuo sito con l’AI di Hostinger

Sono inoltre presenti altri strumenti alimentati da Intelligenza Artificiale, come logo maker e generatore di immagini, più l’agente AI Kodee che ti fornisce assistenza immediata su tutto. Ogni piano, inoltre, include una serie di vantaggi imperdibili: dominio gratuito per un anno, SSL gratuito, backup automatici, manutenzione WordPress, migrazione gratuita senza downtime, email marketing, CDN gratuita e molto altro.

La promo Hostinger è un vero affare per chi cerca una soluzione completa per lanciare il proprio sito web o migrare quello già esistente su una piattaforma ricca di vantaggi. Approfitta subito degli sconti fino al 75%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

