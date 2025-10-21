Hostinger promuove gli Sconti del Black Friday: 80% di sconto sul website builder

Hostinger, azienda di web hosting punto di riferimento a livello internazionale, ha lanciato gli Sconti del Black Friday, promuovendo fino all’80% di sconto sul website builder, strumento con cui tutti gli utenti – anche quelli completamente a digiuno di informatica – possono creare un nuovo sito in pochi semplici passaggi. Lo sconto massimo è riservato al piano Website Builder Premium, ora disponibile a 2,49 euro al mese, mentre il piano Website Builder Business è disponibile a 3,29 euro al mese grazie a uno sconto del 78%.

Il website builder di Hostinger è la soluzione ideale per quanti vogliono aprire un sito ma non sanno da dove partire, non avendo alcuna competenza né in campo informatico né tantomeno in programmazione. Così, anziché rivolgersi a un’agenzia studio, con una spesa che potrebbe superare le migliaia di euro, si può prendere in considerazione l’attuale offerta che prevede un esborso inferiore ai 30 euro all’anno per i primi quattro anni, dal quinto anno poi il piano si rinnova a 9,99 euro al mese a meno che non si disdica prima del rinnovo automatico.

L’offerta del Black Friday di Hostinger

Il piano Website Builder Premium di Hostinger offre gli strumenti essenziali per creare un sito web. Tra le altre cose, include una casella di posta gratuita per un anno, 2 GB di spazio di archiviazione, 170 template tra cui scegliere, fino a 200 e-mail al mese a 100 iscritti alla propria newsletter, la generazione di un sito web in pochi minuti grazie all’intelligenza artificiale e un dominio gratuito per un anno. Al momento è in offerta a 2,49 euro al mese per quattro anni.

La promozione del Black Friday del provider Hostinger è valida per un periodo di tempo limitato e prevede sia tre mesi extra di servizio in regalo sia una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Trovate maggiori informazioni al link che segue.