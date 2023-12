HP Chromebook con 8 GB di RAM e 15" di display in promo su Amazon

Il computer in generale è uno strumento ormai obbligatorio per qualsiasi tipo di lavoro o quasi ed è per questo che gli utenti ne sono sempre alla ricerca. Sul web ce ne sono tanti in vendita ma solo alcuni riescono a stimolare la voglia di acquisto di chi ne ha bisogno e sicuramente i Chromebook fanno parte di questa cerchia. Si tratta di computer che non necessitano di specifiche tecniche molto altolocate per far girare alla grande l’intero sistema.

HP ha lanciato il suo su Amazon in esclusiva, con ottime caratteristiche e con un design ormai conosciuto. Si tratta di un computer da 15,6″ che oggi costa addirittura il 9% in meno. Il prezzo finale sarà di 299,99 € per la versione colorata d’argento che arriverà a casa vostra al massimo entro venerdì e con due anni di garanzia.

HP Chromebook in sconto, ecco le specifiche tecniche

Nulla da dire sul design che è quello classico di un computer portatile, mentre per quanto concerne lo schermo ecco bordi molto sottili e un’ampiezza da 15,6″. La risoluzione è in HD, mentre passando le specifiche tecniche che riguardano l’hardware, ci sono 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria eMMC.

Il processore è un Intel Celeron N4500 mentre il sistema operativo, manco a dirlo, è ChromeOS che con queste specifiche girerà alla grande.

Le caratteristiche dunque, pur essendo molto buone, lasciano il tempo che trovano in quanto gran parte del lavoro è fatta dal sistema operativo. L’HP Chromebook 15a è uno dei migliori e a questo prezzo diventa anche un best-buy. Oggi il prezzo proposto da Amazon scende del 9% e si ferma a soli 299,99 € invece che a 329,99 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione sarà rapida a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.