HP Chromebook da 14 pollici a meno di 200 euro su Amazon

Spendere poco ed avere ottime prestazioni con un computer portatile è possibile qualora decidiate di prendere un Chromebook. Oggi su Amazon, in occasione del Black Friday, è disponibile un computer davvero eccezionale, ovvero quello di HP da 14″.

A bordo ci sono ottime specifiche che consentono al sistema operativo di andare in maniera fluida, offrendo anche una discreta efficienza energetica.

HP Chromebook 14, le specifiche tecniche

Partendo dall’estetica, questo computer si mostra come tanti altri portatili in commercio. La scocca, realizzata in materiale molto resistente, mostra da un lato una porta USB tradizionale e una USB-C, che è presente anche al lato opposto.

Il Chromebook di HP è in grado di offrire ottime prestazioni siccome il sistema operativo ChromeOS è molto leggero. Questo implica che le caratteristiche tecniche non debbano essere per forza di cose troppo avanzate: ecco all’interno un processore Intel Celeron N4120, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna eMMC.

Oltre a questo, c’è anche uno schermo da 14″ con risoluzione in full HD e con rivestimento antiriflesso. Per quanto riguarda la restante parte delle specifiche, c’è una scheda grafica Intel UHD 600. Visto che è un computer molto leggero, questo Chromebook di HP potrà essere trasportato in maniera alquanto agevole in uno zaino o nella borsa.

Ciò che risalta all’occhio è sicuramente il prezzo di vendita che grazie al 9% di sconto arriva a soli 199,99 €.

Oltre a questo i clienti che lo acquisteranno potranno avere anche due anni di garanzia oltre ad un periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024. Ricordiamo che acquistandolo ora, potrà arrivare a casa vostra a partire da domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.