HP Chromebook x360 in sconto, il portatile touchscreen scende del 18%

Tra i migliori computer in circolazione, nell’ambito dei portatili, ci sono senza dubbio i cosiddetti Chromebook. A produrli sono diverse aziende, che rendono i loro dispositivi tali includendo al loro interno il sistema operativo ChromeOS. La principale peculiarità di questi notebook è quella di offrire grande fluidità e prestazioni elevate senza troppe caratteristiche tecniche altisonanti.

Sarà semplicemente il sistema operativo ad offrire una velocità fuori dal comune. All’interno di questa variante realizzata dal marchio HP ci sono ottime specifiche, a partire dallo schermo da 14″. Oggi il prezzo su Amazon in esclusiva scende del 18% con un totale di soli 329,99 € e con due anni di garanzia. Per quanto concerne la spedizione, lo avrete a casa vostra già questo sabato 30 dicembre.

Su Amazon ecco il portatile migliore: è l’HP Chromebook x360

Questo HP Chromebook ha un display da 14″ full HD che può essere piegato totalmente facendo diventare il computer un vero tablet, essendo peraltro anche dotato di touchscreen. A bordo c’è un processore Intel Celeron N4120 insieme a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC.

Basta un rapido movimento del display e questo computer portatile può diventare un vero e proprio tablet dalle dimensioni enormi. L’HP Chromebook x360 nasce dunque proprio con questo scopo, ovvero fornire una molteplice identità. Lo si potrà utilizzare per le operazioni di tutti i giorni ma anche per le presentazioni al lavoro offrendo la possibilità di modificare magari uno schema al volo semplicemente utilizzando le proprie dita.

Computer di questo genere sono ottimi soprattutto per l’ambiente professionale, ma non mancano di offrire ottime possibilità anche nell’utilizzo di tutti i giorni. Il prezzo di questo straordinario prodotto di HP oggi scende del 18% si ferma a 329,99 €. Sono inclusi due anni di garanzia come al solito e la spedizione rapida al massimo entro questa domenica.

