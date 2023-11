HP Chromebook x360 touch screen in super promo su Amazon (-25%)

Inizialmente utilizzo dei computer portatili non era così consueto. Gli utenti hanno cominciato ad utilizzarli quando le esigenze lavorative sono cambiate. HP è una delle aziende migliori nella produzione di laptop e notebook e Amazon è il luogo perfetto dove trovare prodotti del genere.

Tra i più interessanti del giorno c’è oggi il nuovo HP Chromebook x360, dispositivo inusuale visto che può diventare anche un gigantesco tablet. Il suo schermo infatti è ripiegatile fino a 360° ed è touch screen. È discretamente leggero e le sue caratteristiche, in relazione al sistema operativo ChromeOS, consentono di godere di ottime prestazioni.

Oggi su Amazon il prodotto costa peraltro un quarto in meno rispetto al solito. Con il 25% di sconto infatti gli utenti lo porteranno a casa per 299,99 € invece che a 399 €. Ci sono due anni di garanzia e la possibilità di restituirlo entro il 31 gennaio 2024.

Il nuovo HP Chromebook x360 ha specifiche tecniche incredibili

La prima caratteristica tecnica che salta all’occhio è sicuramente quella dello schermo, un’unità da 14″ di ampiezza con risoluzione in full HD touch screen. Piegando infatti lo schermo a 360° si potrà utilizzare come fosse un tablet.

Venendo alle specifiche tecniche, a bordo c’è un processore Intel Celeron N4120, ottimo per far girare alla grande il sistema operativo ChromeOS. Di fianco ecco una memoria RAM da 4 GB insieme ad una memoria interna eMMC da 64 GB.

In conclusione ci troviamo probabilmente di fronte al computer più interessante del giorno, che pur non avendo ottime caratteristiche tecniche le esercita al meglio. Ricordiamo infatti che avendo a bordo ChromeOS, caratteristiche del genere bastano per avere prestazioni eccezionali. Il prezzo oggi scende del 25% e arriva a 299,99 € con due anni di garanzia inclusi.

