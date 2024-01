HP Omen 16 con Intel Core i5 e NVIDIA, il prezzo è incredibile su Amazon

Ecco oggi in offerta su Amazon il nuovo HP Omen 16, un notebook che è in grado di soddisfare sia coloro che amano il gaming che chi invece vuole avere uno strumento da lavoro impeccabile.

Dotato di una scocca caratteristica del marchio Omen di HP e di specifiche tecniche incredibili, questo computer arriva oggi con il 14% di sconto. Gli utenti lo pagheranno solo 899,99 € invece che 1199,99 €, tutto con due anni di garanzia e con spedizione entro domenica.

L’HP Omen 16 ha tutto, ecco le sue specifiche

Partendo dal design, si vede fin da subito la solidità utilizzata da HP per la realizzazione di questo Omen 16. Il vero punto iniziale da cui partire è il display, da 16,1″ di ampiezza, con risoluzione in full HD e con 144 Hz di refresh rate. Il processore è un Intel Core i5-13420H, spalleggiato alla grande da ben 16 GB di memoria RAM DDR5. Per quanto riguarda la memoria interna, ecco 512 GB di SSD.

Sorprendente la presenza di una scheda grafica dedicata: ecco a voi la NVIDIA RTX 4060 con 6 GB.

Perfettamente bilanciato tra caratteristiche tecniche e design, questo computer rappresenterebbe la scelta giusta per molte persone. Non si tratta certamente di un top di gamma, ma trovare un portatile con un processore i5, 16 GB di RAM e una scheda NVIDIA tutti insieme, è davvero difficile se non impossibile.

Oggi lo sconto che riguarda questo HP Omen 16 è davvero importante, visto che con il 14% in meno si risparmiano tanti soldi. Rispetto al prezzo di listino di 1199,99 €, il costo cala di ben 300 €, fermandosi ad 899,99 €. Essendo questo è un prodotto venduto e spedito da Amazon, ci saranno due anni di garanzia e anche la spedizione veloce entro domenica.

