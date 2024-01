HP Pavilion Plus 14 con Intel i7 e display 3K in SUPER promo

In mezzo a tutti quei computer portatili che Amazon ha lanciato in sconto in questi giorni, arriva una grande proposta per gli amanti del top. Oggi in promo sul sito e-commerce ecco arrivare l’HP Pavilion Plus da 14″, un laptop molto leggero e molto performante che vanta un grande sconto.

Grazie al famoso sito e-commerce, oggi gli utenti potranno beccarsi un computer portatile con display OLED all’8% di sconto. Il merito è dell’offerta a tempo disponibile che porta il prezzo a 1099,99 €, con due anni di garanzia compresi e con la spedizione entro il 9 gennaio.

L’HP Pavilion Plus 14 è in promo, le specifiche

Con display da 14″ di tipo OLED e in risoluzione 3K, questo HP Pavilion Plus è uno dei migliori computer Windows in circolazione. In termini di hardware, c’è un processore Intel Core i7-12700H con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sono moltissimi i computer portatili in sconto, ma quando arriva un vero mostro come questo, gli utenti cominciano a pensarci per davvero. L’HP Pavilion Plus da 14″ è perfetto per chi vuole lavorare avendo tutto a disposizione in termini di caratteristiche tecniche. La comodità di trasporto non può passare in secondo piano ed è per questo che HP ci ha pensato fin dall’inizio. Il computer infatti è molto leggero e ben distribuito sulle dimensioni.

Oggi il prezzo di vendita potrebbe essere il vero punto di forza, siccome difficilmente lo si trova a questi livelli. Il prodotto costerà agli utenti che riusciranno a beccare l’offerta a tempo l’8% in meno rispetto al solito, per un totale di 1099,99 €. Ci sono due anni di garanzia e spedizione rapida entro il 9 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.