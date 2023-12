HP Pavilion x360, il portatile che diventa un tablet con 100 € di sconto

Di computer portatili ce ne sono talmente tanti in giro che la paura di sbagliare acquisto risulta sempre presente negli utenti. Quando però a vendere è Amazon è molto più semplice capire qual è la scelta giusta, siccome ci sono tutte le spiegazioni del caso. Oggi l’oggetto del desiderio di diverse persone persone iscritte alla piattaforma potrebbe essere un particolare laptop di HP.

Il Pavilion x360 è un prodotto che può trasformarsi rapidamente in un tablet dalle grandi dimensioni, visto lo schermo convertibile e il touchscreen installato. Questo conferisce al prodotto molteplici modalità di utilizzo, soprattutto per chi ne fa un uso professionale. Dotato di caratteristiche hardware di grandissimo livello, questo computer portatile di HP arriva oggi in sconto su Amazon.

Stando a quanto riportato dal sito, c’è il 7% in meno sul prezzo originale, il che significa un ottimo risparmio. Il prezzo finale sarà di 649,99 €.

Su Amazon ecco il PC portatile di HP con touchscreen

L’estetica è l’aspetto principale di questo computer: l’HP Pavilion x360 consente di ripiegare completamente lo schermo all’indietro indietro per farsi che il prodotto diventi un tablet. Proprio il display, dotato di touchscreen, è la punta di diamante con i suoi 14″ di ampiezza e con la risoluzione in full HD.

L’hardware è molto performante grazie alla presenza di un processore Intel Core i5-1155G7, di 256 GB di memoria SSD e di 8 GB di memoria RAM. Anche l’audio sarà super performante essendo targato Bang&Olufsen.

Le caratteristiche tecniche sono di indubbio valore ed è per questo che prendere in esame l’acquisto di questo HP Pavilion x360 potrebbe essere la scelta giusta. La versione in color antracite è oggi disponibile con il 7% di sconto per un prezzo finale di 649,99 €. La spedizione è garantita entro questa settimana e inoltre ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.