HP Victus 16, il notebook con i7 ed RTX 3060 con 400 € di sconto

Sono stati presentati in sconto tantissimi computer sui vari siti e-commerce durante gli ultimi giorni, ma solo pochi sono risultati degni di nota. Effettivamente gli utenti attendono il periodo natalizio per beneficiare di qualche sconto più interessante, che riguardi magari dei prodotti top di gamma. Questo potrebbe essere il momento perfetto, siccome su Amazon è arrivato in promozione l’HP Victus 16.

Il celebre computer portatile vanta delle specifiche incredibili al suo interno, tutto in un design estremamente sottile. Le specifiche tecniche di questo HP Victus sono quindi fuori da ogni discorso comune comune, così come lo è il prezzo di vendita.

Amazon infatti concede il notebook al pubblico con uno sconto del 7%, ulteriore ribasso rispetto a quello già applicato tempo addietro. Il prezzo finale sarà di 1299,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione garantita entro domani.

Ecco l’HP Victus 16 con specifiche spaziali

Dotato di un design molto sottile e soprattutto generoso in termini di display, questo HP Victus 16 di distingue particolarmente. Lo schermo è da 16,1″ in full HD con 144 Hz di frequenza di aggiornamento. A metterlo in moto ci pensa la scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 6GB.

Il processore è un Intel Core i7 12700H coadiuvato da 16 GB di memoria RAM DDR5 e da un SSD da 512 GB.

Alla luce delle specifiche tecniche mostrate poche righe più indietro, questo laptop merita sicuramente un’attenzione in più. L’HP Victus 16 è non a caso uno dei PC più desiderati del momento. Amazon consente a tutti di averlo ad un costo di 1299,99 € invece che agli originali 1699,99 €. Ci sono due anni di garanzia con il prodotto che sarà a casa vostra entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.