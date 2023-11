HP Victus, il notebook con 16 GB di RAM in promo al Black Friday

Il notebook perfetto per giocare e per avere tutto anche durante il semplice utilizzo si chiama HP Victus. Direttamente tramite Amazon, gli utenti possono averlo oggi in sconto.

Il Black Friday concede infatti a tutti la possibilità di acquistarlo in promo con il 7% in meno. Il prezzo finale sarà di soli 699,99 € con due anni di garanzia e soprattutto con la possibilità di effettuare il reso fino al prossimo 31 gennaio 2024. La spedizione sarà a casa vostra entro martedì prossimo.

HP Victus, le specifiche tecniche

Lo schermo di questo HP Victus oggi in sconto è dotato di una diagonale da 15,6″ e si sviluppa su un pannello IPS in full HD a 1920 × 1080 p. Oltre a questo, il refresh rate è da 144 Hz, per una fluidità d’immagine senza precedenti.

Proprio lo schermo viene aiutato dalla presenza di una scheda grafica NVIDIA RTX 3050, utile per sviluppare alla grande ogni gioco ed ogni contenuto grazie ai suoi 4 GB dedicati. Passando al processore, ecco a bordo un Intel Core i5-12450H equipaggiato con una memoria RAM da 16 GB e con un SSD da 512 GB.

Per quanto riguarda il sistema operativo, sarà disponibile Windows 11. La versione è venduta oggi è nella colorazione classica in grigio.

Prodotti di questo genere vanno presi al volo quando arrivano con prezzi così bassi. Oggi infatti il famoso HP Victus mostra tutte le sue qualità con una scheda tecnica molto articolata, ma anche con un prezzo più basso del solito. Con il 7% di sconto infatti il computer costerà 699,99 € ed integrerà due anni di garanzia. La spedizione arriverà a casa vostra martedì.

