Perché perdere tempo a mettere insieme un PC desktop da gaming quando ci sono soluzioni ready-to-uso come l’HP Victus 15-fa0000sl? Il notebook dell’azienda statunitensi è un concentrato di potenza grazie al processore Intel Core i7 12700H, ai 16GB di RAM e alla scheda video NVIDIA RTX 3050Ti. Il costo? 899,99 euro grazie allo sconto immediato di 100 euro proposto da Amazon.

Con il notebook da gaming HP Victus ti godi esperienze di gioco di un livello superiore, ovunque

L’HP Victus 15-fa0000sl è un laptop da gaming top di gamma che offre ottime prestazioni ad un prezzo non particolarmente eccessivo. Il notebook ha un design moderno e pur essendo da gaming, non presenta quei giochi di luce RGB e quei particolari estetici tipici dei prodotti di questo settore. In altri termini, è premium anche nell’aspetto e lo si può portare anche in ufficio (più in generale, in ambienti formali) senza il rischio di sfigurare.

Il cuore del Victus 15 è il processore Intel Core i7-12700H di ultima generazione, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe NVMe da 512 GB. La scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3050Ti con 4 GB di memoria GDDR6. Questa configurazione è in grado di far girare la maggior parte dei giochi moderni con un buon livello di dettaglio e fluidità.

Il display è un IPS da 15,6 pollici con una risoluzione Full HD (1920×1080) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La frequenza di aggiornamento elevata rende il gameplay più fluido e reattivo, ideale per i giochi competitivi.

Il sistema audio è composto da due altoparlanti stereo da 2 watt. La qualità del suono è di buon livello, ma per un’esperienza audio migliore è consigliabile utilizzare delle cuffie o degli altoparlanti esterni. In termini di connettività, il laptop può contare su Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, una porta Gigabit Ethernet, tre porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB Type-C Thunderbolt 4 e un lettore di schede SD.

L’autonomia della batteria è di circa 6 ore con un utilizzo moderato. Il software è Windows 11, con preinstallati i software HP, come HP OMEN Gaming Hub e HP Command Center, che permettono di monitorare le prestazioni del sistema, gestire le impostazioni di gioco e aggiornare i driver.