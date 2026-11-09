Huawei costruisce un PC HarmonyOS senza Intel, AMD e Qualcomm

Huawei amplia la propria strategia di autonomia tecnologica con Qingyun HM650, un computer desktop destinato ad aziende e amministrazioni pubbliche che abbina un processore Kirin a HarmonyOS.

Presentato durante l’HarmonyOS Office Industry Summit, il sistema è il primo desktop dell’azienda a utilizzare il suo sistema operativo per PC. La caratteristica più rilevante è la provenienza dichiarata dei componenti: Huawei sostiene che l’intera macchina utilizzi parti prodotte in Cina. La certificazione citata riguarda l’origine nazionale dei componenti, ma non dimostra che ogni elemento sia stato progettato direttamente da Huawei.

Il progetto si inserisce nella sostituzione delle piattaforme hardware e software straniere nel settore istituzionale cinese.

Un desktop costruito attorno al Kirin X90

Il Qingyun HM650 utilizza il Kirin X90, processore a dieci core e venti thread con grafica integrata Maleoon. Il chip opera con una potenza termica dichiarata di 40 W ed è affiancato da un sistema di dissipazione a doppio lato. La configurazione comprende 16 GB di memoria RAM e un’unità SSD da 512 GB. La macchina è progettata per attività d’ufficio e carichi di lavoro aziendali, non per competere con le workstation grafiche di fascia alta.

Huawei ha affidato la verifica della dichiarazione sull’origine dei componenti a Zhejiang Kezheng Electronic Information Product Inspection. La certificazione comprende processore, memoria, unità SSD e alimentatore.

Il computer esegue un’edizione aziendale di HarmonyOS e integra Xiaoyi, l’assistente AI di Huawei. Il sistema supporta la ricerca di informazioni, la creazione di documenti, l’organizzazione dei file, la trascrizione delle riunioni e la generazione di riepiloghi. Alcune funzioni richiedono una connessione Internet e un abbonamento aggiuntivo. La piattaforma consente inoltre di condividere file e collegarsi ad altri dispositivi compatibili dell’ecosistema Huawei.

HarmonyOS, assistente Xiaoyi e protezioni aziendali

Per gli ambienti professionali sono previste funzioni di amministrazione centralizzata, gestione dei permessi e controllo delle applicazioni utilizzabili dai dipendenti. Il desktop supporta due spazi di lavoro isolati, utili per separare le reti interne da quelle esterne. L’architettura Star Shield 2.0 aggiunge protezioni contro le frodi digitali e strumenti basati su AI per riconoscere manipolazioni di volti e voci. Completano la dotazione la cifratura hardware dell’unità SSD, i controlli sull’accesso ai file da parte delle applicazioni e il trasferimento cifrato dei documenti.

Il lancio ha anche una dimensione di ecosistema: secondo TechNode, Huawei ha comunicato che le spedizioni cumulative dei computer HarmonyOS hanno superato un milione di unità e che il catalogo conta oltre 21.000 applicazioni compatibili. Questi numeri riguardano l’intera piattaforma, non le vendite del nuovo desktop. Il Qingyun HM650 è destinato al mercato istituzionale e aziendale cinese e non è stata annunciata una distribuzione internazionale.

Il prezzo indicato è di 7.199 yuan, equivalenti a circa 965 euro, con avvio delle vendite previsto per il primo di dicembre.