Huawei FreeBuds Pro 2, gli auricolari migliori su Amazon in PROMO

Chi ama ama la grande qualità musicale o semplicemente guardare i propri film come se fosse isolato dal mondo, può rifarsi agli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2.

Questi sono oggi in vendita su Amazon con il 17% di sconto e con un prezzo totale di 149,90 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due.

Huawei FreeBuds Pro 2, ecco le specifiche delle cuffie

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 consentono agli utenti di godere di un’esperienza audio premium compatibile con tutti i dispositivi. Le cuffie sono infatti adatte sia per Android che per iOS e Windows. Dotate di doppio speaker, ecco che viene fuori la qualità professionale dell’audio in grado di spaziare da 14 Hz a 48 kHz, fornendo acuti intensi, bassi profondi e una vasta gamma di frequenze.

La cancellazione attiva del rumore fino a 47dB, che viene gestita in tempo reale, va ad adattarsi alle condizioni ambientali e non solo: si adatterà anche alla fisionomia dell’utente. Con voci cristalline in chiamata grazie al microfono a conduzione ossea, 3 microfoni aggiuntivi e l’algoritmo Huawei DNN per la cancellazione del rumore, gli auricolari eliminano ogni interferenza e ogni rumori ambientali.

La tripla equalizzazione adattiva personalizza l’audio in base ai livelli del volume, alla struttura uditiva e alla modalità di utilizzo. Sono presenti le certificazioni HWA e Hi-Res Audio Wireless, con queste Huawei FreeBuds Pro 2 che supportano il codec LDAC per una trasmissione wireless del suono fino a 990 kbps, garantendo un’eccezionale riproduzione audio. Sono inoltre impermeabili grazie alla certificazione IP54.

Dopo aver ammirato alcune delle caratteristiche tecniche di questi auricolari, non si può fare altro che parlare del prezzo. Grazie alla riduzione del 17%, quest’ultimo corrisponderà a 149,90 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è veloce.

