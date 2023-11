Huawei FreeBuds SE 2 in sconto, su Amazon costano il 20% in meno

Oggi in promo su Amazon compare un paio di auricolari molto interessanti, fra quelli più economici e di qualità. Si tratta dei Huawei FreeBuds SE 2, dispositivi duraturi grazie alla loro batteria è molto belli da vedere.

Grazie al 20% di sconto, il prezzo sarà oggi di 39 € con due anni di garanzia e con la possibilità di restituirli entro il 31 gennaio.

Huawei FreeBuds SE2, lo sconto Amazon e le specifiche

Questi auricolari sono stati acquistati da tantissime persone negli ultimi tempi siccome racchiudono tutta l’essenza di Huawei. L’azienda basa tutto sulla qualità, che contraddistingue anche quest’articolo che oggi compare su Amazon in sconto.

Innanzitutto, dal punto di vista estetico, questi FreeBuds SE 2 sono davvero belli da vedere, soprattutto in questa colorazione blu. Le cuffie di per sé hanno un design molto favorevole in termini di comfort e stanno davvero bene all’orecchio. Il loro peso infatti è di circa 3,8 g e sono progettati per aderire in maniera ottima al padiglione auricolare.

Parlando invece delle caratteristiche tecniche, riusciamo ad avere a disposizione un prodotto che dura addirittura fino a 40 ore se considerata anche la custodia di ricarica. Basta caricare gli auricolari 10 minuti per avere 3 ore di riproduzione continua.

In termini di prestazioni, i bassi risultano profondi, gli alti molto chiari e inoltre la connessione Bluetooth 5.3 favorisce nettamente la stabilità. Tutto passa attraverso 26 test molto rigidi che sono arrivati a conferire questo grado di affidabilità. Inoltre non ci sarà problema per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua visto che è compresa la certificazione IP54.

Il prezzo di questi auricolari Huawei FreeBuds SE 2 è di soli 39 € con il 20% di sconto applicato da Amazon. La garanzia sarà di due anni con spedizione rapida. Il sito indica circa un mese per riceverli, ma in realtà basta al massimo una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.