Huawei Mate 70 Pro: come sarà il prossimo top di gamma, le immagini

Mentre tutti si affannano a capire quale tra il Galaxy S24 Ultra, l’iPhone 15 Pro Max e i nuovi iPhone che stanno per arrivare siano i migliori, in Cina c’è una certezza. Sta per arrivare un nuovo flagship-killer. Il telefono destinato a competere con l’iPhone 16 di Apple, che vedrà la luce tra poco più di una settimana, è il Huawei Mate 70 Pro. Il suo predecessore, il Mate 60, ha avuto un gran successo e, secondo quanto riferito, ha venduto oltre 30 milioni di unità nei suoi primi mesi tenendo conto delle varianti disponibili.

Non sono però solo le vendite ad aver portato beneficio. Huawei è letteralmente risorta dalle ceneri proprio con questo smartphone, che ha introdotto anche il supporto al 5G, soprattutto dopo i problemi avuti con gli Stati Uniti. Di conseguenza, la società ha registrato un aumento netto degli utili nel primo trimestre. Nonostante fosse ostacolato dalle sanzioni statunitensi, il colosso cinese ha visto i suoi profitti salire alle stelle con un sorprendente +564% nel primo trimestre del 2024.

Ecco perché tutti gli occhi ora sono puntati sulla linea Mate 70. Le aspettative sono dunque molto alte, soprattutto considerando che la linea Huawei Mate 70 potrebbe sorprendere con un chipset Kirin da 5 nm a basso consumo energetico.

Huawei prepara il suo Mate 70 all’arrivo: ecco cosa si sa

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato il design del Mate 70 Pro, che, come il Mate 60 Pro, mantiene lo stile elegante e minimalista caratteristico di Huawei.

Entrambi i modelli sono dotati infatti del caratteristico modulo fotocamera circolare di Huawei. Tuttavia, il modulo del Mate 70 Pro è stato rifinito in maniera ancora più semplice rispetto al Mate 60 Pro. Come si può vedere, ecco include un’esclusiva marcatura “AI-DC“, che suggerisce progressi nelle capacità di elaborazione lato AI e digitale.

Sotto il cofano, il Mate 70 Pro dovrebbe essere dotato del nuovo chipset Kirin 9100, un passo avanti rispetto al Kirin 9000S del Mate 60 Pro. Questo aggiornamento dovrebbe comportare prestazioni migliori, maggiore efficienza energetica e un’elaborazione AI superiore.

In termini di display, eccone uno curvo da 6,82 pollici con una tecnologia di visualizzazione avanzata. Il Mate 70 Pro porterà con sé anche significativi aggiornamenti della fotocamera. È dotato di una fotocamera frontale da 48 MP, e c’è il riconoscimento facciale 3D.

Sul retro, il Mate 70 Pro passa a un sensore principale da 60 MP. Mantiene l’ultra-grandangolare e il teleobiettivo da 48 MP, ma aggiunge capacità AI e digitali migliorate, come indicato proprio dal marchio “AI-DC”. Entrambi i modelli offrono uno zoom ottico 5x e uno zoom digitale fino a 100x.