Huawei Mate 70 Pro: una nuova immagine mostra ben 5 fotocamere

Dopo aver visto le presentazioni di alcuni dei top di gamma del 2024, tra cui i nuovi iPhone 16, è il momento di attendere quello che resta. Di attesa ce n’è tanta, in quanto verso la fine dell’anno Huawei dovrebbe presentare la sua seconda serie di punta del 2024, la linea Mate 70. La presentazione del Mate 60 dell’anno scorso è stata piuttosto interessante poiché mostrò un aspetto innovativo per il produttore: si è tornati infatti ad avere un processore 5G marchiato Kirin, il Kirin 9000.

In queste ore però, sarebbero trapelate nuove notizie in merito a quello che potrebbe essere il vero top di gamma dell’intera linea. Secondo quanto riportato, infatti sarebbe trapelata sul web una foto vera del prossimo Huawei Mate 70 Pro.

Huawei Mate 70 Pro fa capolino sul web: ecco lo smartphone in una foto reale

Proprio durante le ultime ore è arrivata un’immagine reale del Mate 70 Pro, il quale sarebbe comparso in una pubblicazione online in Grecia. Nella foto, secondo quanto riportato, il telefono sarebbe tra le mani di un dirigente Huawei. Qualche settimana fa sono state pubblicate immagini dal vivo del Mate XT tri-fold che mostravano il dirigente Richard Yu con il dispositivo in mano. Tenendo conto di ciò, nessuno resterebbe sorpreso nel momento in cui le mani che tengono il presunto Mate 70 Pro fossero dello stesso dirigente.

L’aspetto realmente interessante in questo momento è quello che l’immagine in questione mostra ovvero che sul retro potrebbero arrivare cinque fotocamere. La foto rivela anche che lo schermo è curvo su tutti e quattro i lati. Da sottolineare che nella foto il Mate 70 Pro è racchiuso in una cover, quindi la visione del design del telefono resta al momento limitata. Si possono notare il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Il Mate 70 Pro potrebbe essere presentato con una fotocamera principale da 60 MP. Quest’anno ci si aspetta di vedere cinque modelli nella serie tra cui Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate.