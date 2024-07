Huawei Nova Flip, le immagini e le specifiche | RUMOR

Il mondo degli smartphone pieghevoli si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, ancora una volta di provenienza orientale. Huawei dovrebbe presentare a breve il suo nuovo pieghevole a conchiglia, il Nova Flip. Il produttore cinese di telefoni ha già iniziato ad anticipare qualcosa tramite i suoi canali ufficiali stuzzicando il pubblico. La presentazione dovrebbe avvenire proprio la prossima settimana.

Un breve video che mostra il telefono da varie angolazioni è stato pubblicato all’inizio di questa settimana sull’account Weibo di Huawei, ma non sono stati allegati dettagli sulle specifiche.

Gli influencer cinesi però hanno già messo le mani su Nova Flip ed hanno condiviso alcune foto su Weibo, noto social orientale. A quanto pare sono trapelate anche le specifiche tecniche complete.

Huawei Nova Flip non è ancora arrivato ma si sa già tutto, ecco i dettagli

Secondo DGS, il clamshell pieghevole Nova Flip di Huawei mostrerà un display interno OLED da 6,94 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Esternamente ecco un pannello OLED standard da 2,14 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

All’interno, si presuppone che il telefono abbia un chip Kirin 9000, 12 GB di RAM e 256 GB/512 GB/1 TB di storage.Il Nova Flip inoltre dovrebbe essere dotato di una doppia fotocamera: una principale RYYB da 50 MP e 1/1,56 pollici e ultra-grandangolare da 8 MP. C’è anche una fotocamera secondaria da 32 MP nella parte anteriore per i selfie.

Per quanto riguarda la batteria, si vocifera che il Nova Flip sarà alimentato da un’unità da 4.400 mAh con supporto per la ricarica cablata da 66 W.

Bisogna ora attendere solo una settimana per avere conferma in merito a tutte queste indiscrezioni che sembrano provenire dall’utilizzo reale del terminale. Sarà di certo difficile per Huawei riuscire a tenere testa ai colossi del mercato, tra cui figura ovviamente anche Samsung dopo la presentazione del suo nuovo Galaxy Z Flip6.