Huawei offre un assaggio dello smartphone pieghevole in arrivo il 6 agosto

Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 ha dato il via alle danze per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli in questa estate 2024. Il colosso sudcoreano ben presto dovrà fronteggiare i nemici che hanno saputo fare molto bene, fino a primeggiare in alcune caratteristiche tipiche di questi modelli all’apparenza futuristici. La scena dei foldable sta per avere infatti un altro protagonista, questa volta Huawei.

Dopo aver lanciato il suo Huawei Pocket 2 all’inizio di quest’anno, il colosso cinese della tecnologia si sta preparando a svelare una nuova aggiunta alla sua gamma di pieghevoli.

Huawei mostra un’anteprima del Nova Flip, il pieghevole con uno schermo esterno quadrato

Huawei si sta preparando a svelare il suo ultimo telefono pieghevole, il Nova Flip. L’azienda ha lanciato un video teaser con un membro della band musicale TFBoys che sfoggia il telefono con design a conchiglia in un vivace verde lime.

Il prossimo Nova Flip, secondo quanto riportato, presenterà uno schermo di copertura (quello esterno) di forma quadrata. Sebbene lo schermo sia più piccolo rispetto agli standard attuali visti con Motorola Razr Plus (2024) e del Samsung Galaxy Z Flip6, risulta comunque più grande del display esterno del Huawei Pocket.

Dal video trapelato sul web, si nota che il Nova Flip avrà una configurazione a doppia fotocamera sul retro, una singola fotocamera con foro sul display interno e un pulsante di accensione piatto che potrebbe anche fungere da scanner per impronte digitali.

La cornice del Nova Flip sembra essere in metallo, ma il materiale posteriore resta tuttora un mistero. È probabile che si tratti di vetro o pelle vegana, o forse una combinazione di entrambi.

Huawei sta preparando la presentazione del suo nuovo Nova Flip per la prossima settimana, con un evento fissato precisamente per il 6 agosto in Cina. Sebbene non sia ancora confermato se il telefono arriverà sui mercati globali, ci sono buone probabilità che ciò accada.