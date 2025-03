Huawei Pocket 3 arriva la settimana prossima, ecco il pieghevole diverso dagli altri

Sembra essere arrivato il momento del lancio di uno smartphone pieghevole che presenterà una forma inedita. Secondo quanto riportato in queste ore, Huawei avrebbe scelto la prossima settimana per mostrare al mondo il suo nuovo dispositivo che dovrebbe prendere il nome di Huawei Pocket 3. Non ci sono conferme sul nome, ma stando a tutto ciò che è trapelato sul web, dovrebbe essere questa la denominazione. Ad annunciare la presentazione di un dispositivo con un form-factor inedito è stato proprio il CEO dell’azienda cinese, il quale ci ha tenuto a dire che si tratta di un prodotto inaspettato.

Un pieghevole con HarmonyOS Next e un design mai visto prima

Stando a quanto detto da alcuni informatori del web, il nuovo Huawei in questione sarà il primo in assoluto con a bordo HarmonyOS Next. Questa versione del sistema operativo di Huawei non supporterà più le applicazioni del mondo Android.

Oltre al software, il dispositivo porterà un design innovativo nel settore dei pieghevoli, con uno schermo interno da 6,28 pollici in formato 3:2 e un display esterno da 3,48 pollici. Le altre caratteristiche tecniche attese includono:

Fotocamera principale da 50 MP ;

; Resistenza ad acqua e polvere ;

; Sensore di impronte digitali laterale.

Un nuovo rivale per Samsung e Motorola

I modelli precedenti della serie Pocket hanno sfidato direttamente dispositivi come il Samsung Galaxy Z Flip 6 e il Motorola Razr (2024), posizionandosi come alternativa ai più noti flip phone del mercato. Con un nuovo form factor, Huawei potrebbe cercare di distinguersi dalla concorrenza e attrarre utenti alla ricerca di un pieghevole diverso dal solito.

Huawei Pocket 3 potrebbe essere venduto anche fuori dalla Cina

Attualmente, gli smartphone Huawei non vengono più venduti negli Stati Uniti, ma il Pocket 3 potrebbe essere distribuito in altri mercati, a seconda delle strategie dell’azienda. Se il nuovo design e le caratteristiche riusciranno a convincere il pubblico, il dispositivo potrebbe rappresentare un’importante evoluzione nel settore dei pieghevoli.