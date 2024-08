Huawei: lo smartphone tri-fold arriva a settembre, è confermato

Gli smartphone pieghevoli, anno dopo anno, attirano sempre più interesse. Molti utenti apprezzano infatti questi dispositivi che, una volta aperti, concedono molto più spazio per godersi videogiochi, contenuti multimediali e così via. A garantire questo vantaggio sono principalmente quelli che sia aprono a mo’ di libro, come gli appena presentati Samsung Galaxy Z Fold6 e Pixel 9 Pro Fold. Ma a quando la prossima innovazione? A breve, grazie a Huawei e al suo smartphone tri-fold.

Per il primo smartphone tri-fold di Huawei è questione di giorni

Da alcune settimane circolano voci e foto “rubate” riguardanti il primo tri-fold di Huawei. O meglio, nel secondo caso, del suo prototipo. Secondo indiscrezioni, l’azienda avrebbe inizialmente riscontrato dei problemi legati sia al software che all’hardware, come il controllo delle temperature. Del resto, quando c’è meno spazio per le componenti interne (lo smartphone da aperto sarà molto sottile, per non renderlo troppo spesso da chiuso), c’è una minore dispersione del calore.

Huawei però non si sarebbe arresa alle prime difficoltà e i test di resistenza effettuati più di recente sarebbero stati superati tutti con successo. La commercializzazione potrebbe quindi essere dietro l’angolo, anche perché è stato avvisato più volte tra le mani di Richard Yu, presidente della divisione consumer.

Dagli scatti riportati di seguito si può notare come lo spessore dello smartphone sia molto sottile nel suo complesso. E dalle stesse foto si intravede anche l’importante modulo fotografico posteriore di forma circolare.

Lo stesso Richard Yu ha in queste ore comunicato quella che è la prima notizia ufficiale su questo smartphone così chiacchierato. Nel corso di un evento di presentazione di un veicolo elettrico con un sistema di infotainment basato su HarmonyOS, Yu ha annunciato che il dispositivo sarà svelato a settembre.

Il Huawei tri-fold, ancora secondo i rumor, avrà un display interno di 10 pollici, quindi più grande di quello del Galaxy Z Fold6 (7,6 pollici) e di quello del Pixel 9 Pro Fold (8 pollici).