Huawei Watch 4 Pro, l'orologio più futuristico in sconto su Amazon

Per Natale potreste regalarvi un bello smartwatch, uno di quelli che certamente potrebbero servirvi durante la giornata. Avere al polso un dispositivo del genere torna sempre utile, sia per notifiche e chiamate che per monitorare i propri parametri vitali. Huawei è una delle aziende leader sotto questo punto di vista e con il suo Watch 4 Pro riesce a tenere testa agli altri top di gamma.

Quello che stupisce di questo orologio è sicuramente il design, estremamente ricercato e poco comune. All’interno le caratteristiche tecniche sono al top assoluto, proprio per conferire quella sorta di impressione premium che tutti gli utenti amano. Basta indossare questo Huawei Watch 4 Pro per capire di cosa si parla.

Amazon oggi riesce a garantirlo per un prezzo inferiore del 9% rispetto al listino di 549 €. Il prezzo finale sarà infatti di soli 499 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione entro domani o sabato.

Huawei Watch 4 Pro, ecco le sue specifiche tecniche

Il design è davvero straordinario, siccome questo orologio è stato plasmato con i materiali più importanti. Il Huawei Watch 4 Pro è provvisto di un vetro zaffiro a proteggere il display da 1,5″ LTPO. La resistenza ai graffi è assoluta e il riflesso dato al contatto con la luce fa sembrare questo smartwatch un vero orologio di lusso.

La cassa da 42 mm è in titanio di grado aerospaziale, per cui la leggerezza è assicurata. La batteria dura in genere 7 giorni, ma in modalità risparmio energetico può addirittura arrivare a 21. Grazie alla tecnologia di monitoraggio garantita dai sensori, può tenere traccia del vostro battito cardiaco in maniera dettagliata e può anche monitorare il vostro sonno. Oltre a questo si potrà avere referenze anche in merito all’ossigeno nel sangue e allo stress, oltre che alla temperatura cutanea.

Ovviamente è impermeabile e possiede oltre 100 modalità di sport da utilizzare ogni giorno a proprio piacimento e in base alle proprie esigenze.

Oggi il prezzo di questo smartwatch scende del 9% su Amazon e arriva a 499 €. La spedizione sarà rapida entro un giorno a casa vostra.

