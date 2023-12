Huawei Watch FIT SE, lo smartwatch con display AMOLED al 13%

Avete mai sentito parlare del Huawei Watch FIT SE? Si tratta del perfetto connubio tra smartwatch e smartband, tutto all’interno di un unico dispositivo con schermo da 1,64″.

Il suo prezzo oggi scende del 13% e tocca un totale di 69 € con spedizione rapida e due anni di garanzia disponibili.

Amazon offre in sconto il Huawei Watch FIT SE: le specifiche

Il Huawei Watch Fit Special Edition, o SE, è caratterizzato da specifiche di alto livello e da caratteristiche di design esclusive. Lo smartwatch ha un corpo leggero che pesa infatti solo 21 grammi e da uno spessore di 10,7 mm. È in grado di offrire un’esperienza visiva immersiva con il suo display AMOLED ad alta risoluzione da 1,64″ di ampiezza.

La precisione del riconoscimento di ogni fase del sonno è migliorata del 10% rispetto al modello precedente, consentendo così di monitorare il punteggio del riposo e anche altre metriche direttamente sul dispositivo.

Dotato di GPS integrato, permette agli utenti anche di tracciare i movimenti senza la necessità dello smartphone. Grazie alla modalità Sleep offre funzioni come “Non disturbare” e ovviamente non mancano altre feature, come promemoria, cronometro, timer e quant’altro.

Supporta notifiche di chiamate e messaggi, consentendo anche la risposta rapida. Ogni movimento del polso può essere usato per rispondere. Il monitoraggio della salute include la frequenza cardiaca con la presenza del sensore Huawei TruSeenTM 5.0, che utilizza un algoritmo AI per migliorare l’accuratezza del 10%, oltre a monitorare automaticamente SpO2, stress e il ciclo mestruale.

Tutte queste caratteristiche fanno di questo Huawei Watch FIT SE uno dei migliori nella sua categoria, ovviamente anche in virtù del prezzo. Questo, che scende del 13% rispetto al solito, arriva a soli 69 €. La spedizione sarà a casa vostra entro domenica 24 dicembre se lo acquistate ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.