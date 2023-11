Huawei Watch GT 3 Pro, lo smartwatch da comprare ora su Amazon

Oggi su Amazon è disponibile il Huawei Watch GT 3 Pro nella versione da 46 mm, un vero portento per quanto riguarda gli smartwatch. Non manca nulla a questo prodotto, che si presenta innanzitutto in maniera impeccabile per quanto riguarda l’estetica. Le sue grandi qualità di durata e i suoi sensori in grado di monitorare le funzioni vitali, lo rendono uno dei più interessanti soprattutto ad un prezzo del genere.

Ricordiamo infatti che grazie al 5% di sconto, l’orologio di Huawei oggi costerà 274 € invece che 299,90 €. Ci sono due anni di garanzia e inoltre la spedizione è garantita entro domani.

Il Huawei Watch GT 3 Pro è un vero top, le specifiche

Con una cassa da 46 mm, questo orologio implica anche uno schermo da 1,43″ sul quale è posizionato un vetro di protezione zaffiro. Il Huawei Watch GT 3 Pro è predisposto per misurare tutti i parametri vitali come il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e molto alto ancora. Ci sono poi più di 100 modalità sportive che consentono di tenere sotto controllo l’allenamento.

Oltre a questo, c’è anche l’impermeabilità grazie alla certificazione IP68, per cui sarà completamente indenne all’acqua. Ricordiamo che non sarà un problema ricevere telefonate e notifiche dal proprio smartphone in maniera diretta.

Le dovute conclusioni sono d’obbligo: questo smartwatch può essere acquistato praticamente da tutti coloro che hanno uno smartphone Android. Il Huawei Watch GT 3 Pro è interessante perché risulta elegante e sportivo allo stesso tempo. Il suo prezzo inoltre rappresenta un vero e proprio regalo su Amazon: costerà 274 € con il 5% di sconto, con spedizione rapida e due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.