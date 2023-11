Da diversi anni ormai, sembra che per i notebook più sottili (anche quelli più costosi) non ci sia più lo spazio necessario per quelle porte che tantissimi utenti utilizzano ogni giorno. Se la USB-C è sempre presente, perché occupa meno spazio, lo stesso non si può dire delle porte USB-A, HDMI ed Ethernet. Una soluzione per fortuna c’è, il problema viene facilmente risolto con l’acquisto di un gadget oggi indispensabile: un Hub USB-C. Con il super sconto Black Friday del 68%, quello di D-Link è davvero imperdibile: è un 8-in-1 e costa solo 25,99€, spedizione compresa.

Il tuo notebook non ha le porte di cui hai bisogno? L’hub USB-C 8-in-1 di D-Link ne ha 8 ed è scontato del 64%

I colori (nero e argento) di questo accessorio sono assolutamente in linea con quelli utilizzati dai principali produttori, soprattutto Apple. All’estremità è munito di un cavo (non particolarmente lungo) che termina con un connettore USB-C.

Dal punto di vista puramente pratico, c’è tutto quello di cui si potrebbe avere bisogno. Approfittando del super sconto del 64%, si aggiunge al proprio arsenale di accessori tech un hub USB-C che dispone delle seguenti porte:

3x porte USB-A 3.0

1x porta USB-C

1x porta HDMI con supporto al 4K

1x porta di rete gigabit RJ45

1x porta per schede TF

1x porta per schede microSD

Come anticipato poco sopra, per completare l’acquisto al prezzo promozionale di 25,99€ non bisogna inserire particolari codici promozionali o applicare manualmente un coupon. Lo sconto del 68% è offerto da Amazon in occasione della settimana del Black Friday, che durerà ancora per diversi giorni (ma occhio alla disponibilità del prodotto!).

