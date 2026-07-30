I chip AI useranno la luce: 300 milioni per la fotonica al silicio

Gli Stati Uniti stanno rafforzando il sostegno alla produzione nazionale di semiconduttori con un nuovo finanziamento da 300 milioni di dollari destinato a GlobalFoundries, una delle principali fonderie indipendenti al mondo.

L’accordo, annunciato dal Dipartimento del Commercio americano, rientra nel programma CHIPS Act e mira a sostenere lo sviluppo di tecnologie dedicate ai chip avanzati per l’Intelligenza Artificiale e alle applicazioni ad alta affidabilità.

GlobalFoundries riceve 300 milioni per chip specializzati

Il finanziamento servirà a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione negli Stati Uniti, con particolare attenzione ai chip utilizzati nei sistemi AI, nelle comunicazioni ad alta velocità e nei settori dove affidabilità e sicurezza rappresentano requisiti fondamentali.

A differenza di aziende come TSMC e Samsung, che concentrano gran parte delle attività sui nodi produttivi più avanzati con transistor estremamente miniaturizzati, GlobalFoundries opera soprattutto nei processi specializzati, tecnologie ottimizzate per applicazioni industriali, automotive, aerospaziali, militari e infrastrutture di rete. Questi semiconduttori non puntano necessariamente alla massima densità di transistor, ma offrono caratteristiche specifiche come consumi ridotti, maggiore robustezza e produzione stabile su larga scala.

Il ruolo dei chip specializzati nell’espansione dell’AI

La corsa all’AI non riguarda soltanto le GPU utilizzate nei grandi data center. L’espansione dei servizi intelligenti richiede una varietà sempre maggiore di componenti: acceleratori dedicati, chip per l’elaborazione vicino alla fonte dei dati, dispositivi per reti ad alta velocità e soluzioni integrate nei prodotti consumer e industriali.

GlobalFoundries punta proprio a questo segmento, sviluppando piattaforme produttive capaci di supportare applicazioni dove il rapporto tra prestazioni, consumo energetico e affidabilità è più importante della semplice potenza di calcolo. Questi componenti possono diventare essenziali per sistemi edge AI, infrastrutture cloud distribuite e dispositivi con capacità di elaborazione locale.

Il CHIPS Act continua a spingere la produzione americana

Il finanziamento a GlobalFoundries rappresenta un ulteriore tassello della politica industriale statunitense avviata con il CHIPS and Science Act, approvato nel 2022. Il programma prevede decine di miliardi di dollari in incentivi per riportare negli Stati Uniti una parte della produzione di semiconduttori e rafforzare la ricerca nel settore.

Negli ultimi anni la pandemia, le tensioni geopolitiche e la crescente competizione tecnologica con la Cina hanno evidenziato la fragilità delle catene globali dei chip. Molte aziende dipendono ancora da pochi grandi poli produttivi situati principalmente nell’Asia orientale, soprattutto per i componenti più avanzati.

Una sfida tecnologica e geopolitica

Il sostegno a GlobalFoundries si inserisce anche nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Washington considera la produzione di semiconduttori una risorsa strategica per la sicurezza economica e nazionale, soprattutto per le applicazioni legate all’intelligenza artificiale, alle telecomunicazioni e ai sistemi critici.

La costruzione di una filiera più autonoma richiede però tempi lunghi e investimenti continui. Realizzare nuove capacità produttive significa non solo costruire fabbriche, ma anche formare personale specializzato, sviluppare materiali avanzati e creare una rete di fornitori affidabili.

Per GlobalFoundries il finanziamento rappresenta quindi un’opportunità per accelerare lo sviluppo di tecnologie dedicate ai mercati emergenti dell’AI e consolidare il ruolo della produzione americana nel settore dei semiconduttori.